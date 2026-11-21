Gli italiani consumano complessivamente circa 1,8 miliardi di chili di pesce all’anno. A segnalarlo è un’elaborazione Coldiretti su dati Eumofa in occasione della Giornata mondiale della pesca che si è celebrata il 21 novembre. L’organizzazione agricola, nel diffondere il dato, ricorda che “il lavoro dei pescatori italiani è essenziale per l’economia, l’ambiente e la tutela della salute dei cittadini e va sostenuto per continuare ad assicurare pesce fresco alle famiglie, un prodotto importante per la prevenzione di molte malattie”.

“I prodotti ittici pescati nei nostri mari – spiega la rappresentanza agricola – sono un alleato prezioso della prevenzione”. “La sua carne – dice Coldiretti – contiene, infatti, acidi grassi omega-3, utili per combattere l’infiammazione, prevenire le malattie cardiovascolari, proteggere il fegato e migliorare lo sviluppo neurologico”. “Il pesce azzurro, alici, sardine, sgombri – spiega Coldiretti Pesca – rientra addirittura nella lista stilata dalla Comunità europea dei cosiddetti “functional food”, quei cibi che hanno dimostrato efficacia nel contrastare le malattie correlate al regime alimentare”. Il pesce , per il suo contenuto di sali minerali, come fosforo, iodio, selenio, zinco, rame e ferro, e vitamine A, D, e del gruppo B, è raccomandato – segnala inoltre Coldiretti – nelle donne in gravidanza, durante l’allattamento e nei bambini”.

“A pesare sulla disponibilità di pesce sono però – sostiene ancora Coldiretti – le difficoltà che la Flotta Italia ha attraversato negli ultimi anni, peraltro – rileva l’organizzazione agricola – acuite dall’aumento spropositato dei costi, gasolio in primis con un pieno per un peschereccio di medie dimensioni che è arrivato a costare oltre 16mila euro”.