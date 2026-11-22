CALTANISSETTA. Si è svolta presso i locali dell’Officina degli Artisti di Caltanissetta, la nona tappa del Grand Prix L’Alfiere 2026, che ha visto la partecipazione di ben 28 giocatori, confermando ancora una volta l’interesse e il coinvolgimento che caratterizzano il circuito organizzato dall’ASD L’Alfiere. A conquistare il primo posto è stato Ottavio Messina, che ha preceduto Vincenzo Frangiamore, secondo classificato, e Carmelo Infantino, terzo.

Ecco i vincitori di categoria: Nicholas Spedale è stato il primo tra gli Juniores con Elo FIDE, mentre Simone Ponzo ha primeggiato tra gli Juniores senza Elo FIDE. Primo Under 12 Lorenzo Lo Conte, primo Over 60 Santo Orlando, primo NC senza Elo FIDE Carlo Giammusso e prima classificata femminile Maria Lalomia.

Un ringraziamento particolare va a Manfredi Spagnoli, che ha messo a disposizione gli spazi dell’Officina degli Artisti, una realtà che rappresenta un interessante punto di incontro e di aggregazione per la città. La sua ospitalità ha contribuito a rendere ancora più piacevole una serata all’insegna degli scacchi, della sana competizione e della socialità. Il circuito si avvia ora verso il suo ultimo appuntamento: la decima tappa si disputerà sabato 5 dicembre presso l’Oratorio della Parrocchia di Santa Barbara, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Santa. La stagione scacchistica 2026 dell’associazione si concluderà poi domenica 20 dicembre, nella stessa sede, con il tradizionale Torneo Natalizio, un’ulteriore occasione per ritrovarsi e festeggiare insieme un anno di scacchi, amicizia e condivisione.