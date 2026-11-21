L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, indagato per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla Strage di via D’Amelio, si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sua casa in campagna. L’ex dirigente di Polizia il prossimo 1 dicembre si sarebbe dovuto presentare davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta. La procura nissena, dopo il rigetto della richiesta di arresto da parte del gip, aveva presentato ricorso e si sarebbe dovuto discutere proprio il 1 dicembre. (Adnkronos)