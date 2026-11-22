La Polizia di Stato ha denunciato un 31enne tunisino che, nei giorni scorsi, ha causato un incidente stradale ad Adrano, impattando con l’auto appena rubata contro un altro veicolo in sosta, nella zona del centro storico.L’uomo è stato individuato e fermato dai poliziotti delle volanti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, in provincia di Catania, intervenuti per ricostruire la dinamica del sinistro, in sinergia con una pattuglia della Polizia locale.Alla vista della volante della Polizia, il 31enne ha provato ad allontanarsi dal luogo dell’incidente, cercando di confondersi tra alcuni passanti che, nel frattempo, si erano radunati in strada per capire cosa fosse accaduto. L’atteggiamento dell’uomo, però, non è sfuggito ai poliziotti che l’hanno fermato in modo da effettuare tutti gli accertamenti del caso.In un primo momento, il 31enne si è detto estraneo ai fatti, anche se, poco prima, era stato visto alla guida dell’autovettura da alcuni testimoni, pur non essendone il proprietario, come è stato appurato grazie agli accertamenti sulla targa effettuati sul posto mediante la banca dati in uso alle forze di Polizia. Gli agenti hanno raggiunto telefonicamente la proprietaria, una donna di Adrano, che ha riferito di aver lasciato la macchina in sosta in una via parallela al luogo dell’incidente. Dopo la formalizzazione della denuncia di furto da parte della signora, i poliziotti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, ricostruendo gli spostamenti dalla via in cui la proprietaria aveva detto di averla parcheggiata al luogo dell’incidente. Dall’analisi minuziosa delle registrazioni, i poliziotti della Scientifica del Commissariato di Adrano hanno notato il 31enne mentre forzava un altro veicolo in sosta, senza, però, riuscire ad avviare il motore. Spazientito, l’uomo era sceso dal mezzo, cercando un’altra auto da poter rubare con più facilità. È in questa fase che il 31enne aveva individuato l’auto della donna, parcheggiata poco più avanti, sempre lungo la stessa. In questo caso, era riuscito a metterla in moto, ad ingranare la marcia e a partire, seppur per un brevissimo tratto. Dopo soli pochi metri, percorsi in discesa, l’uomo si era scontrato dapprima contro il marciapiedi e, poi, contro un altro veicolo in sosta.Al termine di tutti i riscontri, l’uomo è stato riconosciuto come l’autore sia del tentato furto ai danni della prima vettura, il cui proprietario, una volta constatato il danno, ha sporto denuncia in Commissariato, sia del furto dell’auto con la quale ha poi provocato l’incidente. Pertanto, è stato denunciato per entrambi i reati all’Autorità Giudiziaria. Gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a sanzionarlo per le infrazioni al Codice della Strada, compreso per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. (LaPresse)