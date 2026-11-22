“Le critiche alla procura di Caltanissetta non sono ingiustificate: sono calunnie, perché la procura di Caltanissetta sta facendo quello che doveva fare la procura di Palermo 30 anni fa e che non ha fatto fino all’arrivo di Caselli”: di questo è convinto l’ex pm di Mani pulite ed ex ministro Antonio Di Pietro che vede delle analogie fra il suicidio dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, indagato dai magistrati nisseni per depistaggio e quello di Raul Gardini.

“Sono due persone che hanno fatto una scelta drammatica e vanno rispettate – ha detto all’ANSA – ma per questa scelta hanno lasciato una pagina vuota nella storia politica, giudiziaria e imprenditoriale di questo Paese” hanno impedito di aprire uno “squarcio di verità” sui rapporti fra imprenditoria e mafia e sulla morte di Paolo Borsellino.

– Gardini e Di Gennaro “erano in due parti opposte”. Gardini aveva risposte da dare “non solo sulla tangente Enimont – ha ricordato Di Pietro -ma anche sull’espansione nel territorio della ‘nuova mafia’” ovvero quella “silenziosa” che si è inserita nel tessuto economico”. E il suo suicidio il 23 luglio 1993 “non ha reso possibile esplorare quella parte di storia del nostro Paese”. Invece “De Gennaro doveva dare spiegazioni sui 57 giorni dalla morte di Falcone a quella di Borsellino. Io avevo parlato con Borsellino quindi cosa stava facendo a Palermo” sviluppando il legame “mafia appalti”.

“Al di là del dispiacere per un uomo dello Stato che ha combattuto la mafia, criminalizzarlo dopo la morte sarebbe negare la verità. Però – ha aggiunto – ha impedito di aprire uno squarcio sui 57 giorni fra la morte di Falcone e quella di Borsellino“ . Resta aperta la ragione per cui non l’hanno fatto”. E la convinzione dell’ex pm è che “c’erano componenti dell’istituzione giudiziaria in conflitto” cioè “perché avrebbe coinvolto dei magistrati”