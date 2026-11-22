“Se Forza Italia pensa di poter decidere il candidato per la coalizione di centrodestra, posso assicurare che è la migliore ricetta per perdere anche la presidenza della Regione”. Così il senatore e segretario della Lega in Sicilia Nino Germanà, in una intervista a ‘Repubblica-Palermo’. “Se non sarà Schifani, abbiamo il nostro nome – aggiunge -. Voglio ricordare che c’è un tavolo nazionale che tiene conto anche delle altre regioni che vanno al voto. Il centrodestra unito in Sicilia è imbattibile, Crocetta docet, e la ricetta è sempre la stessa: regole chiare e rispetto tra gli alleati”. (Sac/ Dire)