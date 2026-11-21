Cinque euro per ogni ettolitro di birra alla spina, fino a 50 euro a famiglia per l’igiene orale e fino a 300 euro di multa per chi non sciacqua la pipi’ del cane dal portone. Tra gli emendamenti alla manovra c’e’ chi chiede un museo per Gianni Versace, chi vuole migliorare gli accessi al Parco di Pinocchio e chi propone di abolire la “porno tax”. Fratelli d’Italia chiede, con un emendamento di Roscioli, un milione di euro per istituire a Reggio Calabria, citta’ natale di Versace, un museo nazionale dedicato allo stilista. Il deputato del Pd Marco Furfaro propone 65 milioni in tre anni per Collodi e la Valdinievole.

Di questi, 50 servirebbero a sistemare le strade e mettere in sicurezza gli accessi al borgo e al Parco di Pinocchio, anche con un nuovo attraversamento del torrente. Gli altri 15 andrebbero a itinerari di visita, segnaletica e promozione turistica tra Pescia e la Valdinievole. Forza Italia propone con un emendamento di Francesco Maria Rubano di assegnare 2,5 milioni di euro al Comune di Pietrelcina, nel Beneventano, dove nacque Padre Pio. I fondi, 500mila euro l’anno dal 2027 al 2031, servirebbero a migliorare l’accoglienza dei pellegrini, rendere piu’ sicuri e accessibili gli spazi pubblici e valorizzare i luoghi di interesse storico e religioso.

Sulla birra alla spina maggioranza e opposizione concordano anche sulla cifra. Lega, Forza Italia, Italia Viva, Azione e deputati del Pd propongono, con emendamenti distinti, un credito d’imposta di cinque euro per ogni ettolitro di birra in fusto acquistato dai locali per la mescita. Il Movimento 5 stelle chiede anche le “strade della birra“, itinerari tra luoghi di produzione e aziende aperte ai visitatori. Forza Italia propone di esentare dalle imposte i primi 15mila euro guadagnati ogni anno dai maestri di sci. La Svp chiede che i maestri in pensione possano insegnare in una scuola autorizzata fino a 30 giorni a stagione senza iscriversi alla gestione commercianti dell’Inps.

La Lega propone 10 milioni per i pescherecci con draga idraulica fermi da almeno un anno a causa del granchio blu. Per ottenere l’indennizzo gli armatori dovrebbero rinunciare all’autorizzazione alla pesca e demolire la barca o riconvertirla a un’attivita’ non economica. La leghista Laura Cavandoli propone di rimborsare alle famiglie con Isee fino a 10.140 euro meta’ della spesa per apparecchi elettrici per l’igiene orale, fino a 50 euro una tantum. La Lega chiede anche un milione per aiutare medici di famiglia e pediatri sotto i 40 anni ad acquistare software di intelligenza artificiale che trascrivano il colloquio con il paziente e preparino una sintesi della visita. FdI, Pd e M5s chiedono di estendere la card sanita’ per gli anziani agli stabilimenti termali accreditati con il Servizio sanitario nazionale.

Noi Moderati propone una multa da 100 a 300 euro per chi non raccoglie le deiezioni solide del cane o non diluisce con acqua quelle liquide lasciate su facciate, portoni, monumenti e arredi urbani. I proventi andrebbero ai Comuni per finanziare, tra l’altro, il pronto soccorso veterinario e le aree per i cani. E ancora: la Lega chiede di permettere la vendita separata dell’auto la targa personalizzata, come gia’ avviene a Dubai e nel Regno Unito