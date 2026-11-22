I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato a Roccalumera (Messina) un ventenne per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, di hashish. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato posto ai domiciliari. Gli operatori dell’Arma lo hanno individuato ieri pomeriggio nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato anche a contrastare lo spaccio di droga. Mentre si trovava a bordo di uno scooter, i carabinieri lo hanno sottoposto a un controllo di polizia. La successiva perquisizione personale e del mezzo avrebbe perso di rinvenire e sequestrare tre dosi di hashish, occultati negli indumenti intimi. Altre sei dosi sarebbero state, poi, scoperte a casa del giovane, insieme alla somma in contanti di 1.000 euro: presunto provento dell’attività illecita. Sia la sostanza che il denaro sono stati posti sotto sequestro. Inoltre, le dosi di hashish sono state consegnate al Ris di Messina per le analisi di laboratorio del caso. (Cap/ Dire)