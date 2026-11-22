SANTA CATERINA. “Si è conclusa ieri la prima giornata di questo meraviglioso percorso che ci ha portati a Carrangiara, presso la Masseria del Feudo Grimaldiano, dove siamo stati accolti da Davide Pirrera Rosso di Cerami, discendente della famiglia Grimaldi e attuale proprietario della tenuta”. E’ quanto ha sottolineato il sindaco Giuseppe Natale che ha aggiunto: “E’ stata una giornata emozionante, che ci ha permesso di rivivere una pagina importante della storia di Santa Caterina Villarmosa, rendendo omaggio a Giulio Grimaldi, fondatore della nostra comunità. Un momento di cultura, memoria e condivisione, che ci ha regalato emozioni autentiche e la consapevolezza di quanto sia importante conoscere, custodire e valorizzare il nostro patrimonio storico”.

Il primo cittadino ha ringraziato l’archeologo Davide Pirrera Rosso di Cerami, la sua mamma e sua moglie, per la splendida ospitalità. Grazie anche agli organizzatori, all’Assessore alla Cultura, prof.ssa Angela Marotta, al Direttore della Biblioteca Comunale, arch. Vito Giangreco, alle volontarie della Biblioteca, all’Arciprete Padre Mario Alcamo e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa meravigliosa giornata. Un grazie particolare alla poetessa Rosa Di Martino per il suo prezioso contributo e alle associazioni presenti, la Società Militare in Congedo, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Croce Rossa Italiana e la Pro Loco. Grazie a Michele Lazzara per gli splendidi scatti fotografici.

Il percorso proseguirà lunedì 23 novembre, a Santa Caterina Villarmosa, dove saranno accolti tutti per il secondo appuntamento di questo importante evento. “La nostra comunità – ha ricordato Giuseppe Natale – è nata da una storia importante e il nostro compito, oggi, è quello di continuare a scriverla, guardando al futuro senza dimenticare le nostre radici”.