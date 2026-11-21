Le condizioni delle strade urbane di proprietà dello IACP, ma destinate all’uso pubblico, continuano a peggiorare, trasformando una problematica ormai annosa in una questione sempre più urgente per la sicurezza dei cittadini. A riportare l’attenzione sulla vicenda è il consigliere comunale Fabrizio Di Dio, che ha presentato una nuova interrogazione consiliare per chiedere all’Amministrazione comunale di Caltanissetta interventi concreti e non più rinviabili.Il quadro attuale è preoccupante: il dissesto del manto stradale e le condizioni di abbandono di alcune arterie rappresentano un problema per la circolazione dei veicoli e per l’incolumità dei pedoni. Si tratta di strade utilizzate quotidianamente dai residenti, che non possono continuare a convivere con situazioni di precarietà e potenziale pericolo. Non è la prima volta che il consigliere Di Dio solleva la questione. Le criticità erano già state affrontate dalla II Commissione consiliare nelle sedute del 18 dicembre 2020 e del 9 febbraio 2021, quando era emersa la necessità di avviare un confronto tra Comune e IACP attraverso una conferenza dei servizi, finalizzata a individuare le responsabilità e definire un percorso condiviso per la manutenzione delle strade. La problematica è stata successivamente riproposta dal consigliere con ulteriori interrogazioni, fino a quella del 28 aprile 2025, n. 54020.In risposta a quest’ultima iniziativa, l’assessore ai Lavori pubblici, ing. Calogero Adornetto, aveva annunciato un percorso operativo con lo IACP, prevedendo una riunione tra gli enti interessati e la predisposizione di planimetrie e cartografie per chiarire la titolarità delle aree.Eppure, a distanza di tempo, non si registra alcuna evoluzione concreta capace di risolvere le criticità segnalate. E mentre la questione continua a rimanere irrisolta, le condizioni della viabilità peggiorano ulteriormente. «Non possiamo più limitarci a prendere atto di una situazione che tutti conoscono – dichiara Fabrizio Di Dio –. Sono trascorsi anni dalle prime segnalazioni, si sono svolte discussioni nelle sedi istituzionali, sono stati prospettati percorsi e possibili soluzioni, ma i cittadini continuano a fare i conti con strade in condizioni sempre più precarie. La sicurezza di chi percorre queste arterie, a piedi o con un veicolo, non può essere lasciata in secondo piano».Con la nuova interrogazione, il consigliere chiede all’Amministrazione di riferire se sia stata predisposta la conferenza dei servizi con lo IACP, quali decisioni siano state assunte e quali interventi si intendano concretamente realizzare.In particolare, Di Dio sollecita un’assunzione di responsabilità da parte degli enti coinvolti, affinché venga finalmente superato il problema della titolarità delle aree e si possa procedere alla programmazione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza.«Non è più il tempo delle promesse e delle interlocuzioni senza risultati. Occorre individuare le risorse, stabilire competenze e responsabilità e soprattutto fissare tempi certi per l’esecuzione dei lavori. Non possiamo aspettare che si verifichi un incidente grave per comprendere che queste situazioni richiedono un intervento urgente. I cittadini hanno diritto a strade sicure e a un’Amministrazione che dia risposte concrete».Il consigliere ha richiesto una risposta scritta nei termini previsti dal Regolamento consiliare.Fabrizio Di DioConsigliere comunale – Gruppo MistoComune di Caltanissetta