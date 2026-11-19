SAN CATALDO. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, anche quest’anno la Città di San Cataldo aderisce alla campagna “Mi illumino d’azzurro”. Lo hanno annunciato il sindaco e l’assessore alla cultura Marianna Guttilla. Accanto al Palazzo di Città, quest’anno si illumina d’azzurro anche la Biblioteca Comunale, luogo simbolo di crescita, ascolto e futuro per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Un segnale concreto per ribadire che la tutela, la voce e i diritti dei più giovani sono al centro della nostra comunità.

All’iniziativa parteciperanno il Consiglio Comunale degli adulti e dei Ragazzi e delle Ragazze e il mondo associativo, società mutuo soccorso. La cittadinanza è invitata per un momento di riflessione e condivisione. L’evento si svolgerà il 20 novembre 2026 alle ore 17.30 davanti al Comune in Piazza Papa Giovanni XXIII.