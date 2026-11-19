CAMPOFRANCO. Le analisi dell’ASP di Caltanissetta hanno rilevato, nel punto di prelievo “Campofranco 2 – Uscita serbatoio comunale”, una concentrazione di manganese pari a 157ug/L: oltre tre volte il limite di 50 µg/L fissato dal D.Lgs. 18/2023. Lo ha reso noto il sindaco Sarino Nuara. Su proposta dell’ASP, il Sindaco ha emanato l’ordinanza con la quale ha disposto che, fino a revoca, nelle zone servite dal serbatoio interessato è vietato usare l’acqua della rete per bere, cucinare e preparare bevande o ghiaccio, lavare frutta e verdura da consumare crude, preparare latte artificiale e alimenti per neonati. Il sindaco ha messo in guardia sul fatto che far bollire l’acqua non elimina il manganese ed ha anche spiegato che l’acqua resta utilizzabile per l’igiene personale, la pulizia della casa e i servizi igienici.

Nelle scuole e asilo nido l’acqua di rete non può essere usata per bere né per preparare alimenti. Alla mensa dell’asilo nido comunale i pasti saranno preparati esclusivamente con acqua potabile proveniente da fonti alternative. Il divieto sarà revocato quando nuove analisi dell’ASP confermeranno il ritorno dell’acqua alla piena conformità. Il Comune ha chiesto a Caltaqua e Siciliacque di intervenire con urgenza e, insieme agli altri Comuni serviti dal sistema Fanaco, segue la situazione in tutte le sedi istituzionali.