La Polizia di Stato di Ragusa ha denunciato un uomo per aver gestito un istituto di vigilanza privata nonostante la sospensione della relativa autorizzazione prefettizia. Nonostante il provvedimento di sospensione dell’attività e il successivo ricorso presentato al T.A.R., lo stesso ha continuato, per un determinato periodo, a gestire l’istituto di vigilanza.

L’attività di accertamento svolta dagli investigatori della Squadra di Polizia Amministrativa ha consentito di documentare la prosecuzione dell’attività in assenza della prescritta autorizzazione e di deferire l’uomo all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà, per esercizio abusivo di attività di vigilanza privata, in violazione delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).