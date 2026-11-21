(Adnkronos) – "I contributi previdenziali devono essere sacri. Chi versa per il proprio futuro deve percepire che contribuire è un buon affare, non una scommessa. Quei soldi li abbiamo dati buoni e di pari valore devono tornare sotto forma di pensione: la rivalutazione non è un regalo, è la garanzia che il patto tra cittadino e Stato venga rispettato. Bloccarla, anno dopo anno, significa togliere a chi ha versato di più e incrinare la fiducia di chi sta versando oggi. Su questo, insieme a Cida, abbiamo proposte concrete e sostenibili da portare in audizione". Lo afferma Marco Ballarè, presidente Manageritalia, in un'intervista ad Adnkronos/Labitalia, sulle misure in materia di pensioni allo studio nella manovra e oggetto di discussione in questi giorni e argomento affrontato anche in occasione della 108sima Assemblea Nazionale di Manageritalia. Su un altro nodo da sciogliere, la cosiddetta Quota 64, Ballarè dice: "Serve una vera riforma della previdenza, non l'ennesimo intervento spot. Non siamo contrari a regole più flessibili per l'uscita dal lavoro, ma devono essere chiare, stabili e valere per tutti, non regali elettorali per pochi. Cambiare continuamente le regole, come accade anche con la mancata perequazione, ha due costi: tanti soldi pubblici e, soprattutto, la credibilità del sistema". E sulle richieste al governo è chiaro: "Il dialogo con la politica sulle pensioni, di primo e di secondo pilastro, è costante. Ma ora serve un salto di qualità: aprire un tavolo vero per una grande riforma, unica e definitiva, e poi non parlarne più per anni. Pochi principi: regole semplici, equità, flessibilità, convenienza a contribuire e un patto tra generazioni. Si può fare e si deve fare", conclude il presidente Manageritalia.

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