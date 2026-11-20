Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie dell’avviso per il sostegno alle imprese agricole esposte a scarsità idrica, legata agli effetti dei cambiamenti climatici, per la realizzazione di impianti di contrasto alla siccità. Il bando, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro promuove la realizzazione di sistemi integrati. Le domande ritenute finanziabili sono quaranta.

«Laghetti, vasche di accumulo, piccoli dissalatori e impianti di irrigazione possono fare la differenza per le imprese siciliane – dice l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino- La lotta alla siccità necessita di misure ad hoc che stiamo mettendo in campo per il recupero delle acque salmastre. Con questo bando miglioriamo la qualità delle acque di irrigazione, un vantaggio per le aziende e per l’ambiente. Fatti non parole».

Le graduatorie sono consultabili a questo link.