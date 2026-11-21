CALTANISSETTA. Gli interventi finalizzati ad un buon utilizzo degli antibiotici (Antimicrobical Stewardship) sono stati analizzati dal punto di vista dell’infettivologo, dello pneumologo e del medico di assistenza primaria, ma anche della terapia intensiva e della farmacia nel corso del pomeriggio di formazione di venerdì 20 novembre 2026. “La multidisciplinarietà e la multiprofessionalità sono stati gli elementi chiave di questo evento formativo rivolto non soltanto ai colleghi Medici e agli Odontoiatri, ma anche ai Farmacisti e ai Biologi”, ha ribadito il Presidente dell’OMCeO nisseno Giovanni D’Ippolito.

“Bisogna agire su più fronti – ha aggiunto- per superare il problema dell’antibiotico resistenza e per questo abbiamo coinvolto più professionisti dell’ambito sanitario, che devono però operare in modo sinergico e sulla base di programmi condivisi”. L’obiettivo del corso era quello di analizzare infatti lo stato dell’arte e le criticità applicative dei programmi di stewardship, fornendo “le competenze teorico-pratiche per implementare e ottimizzare i programmi di Antimicrobical Stewardship, promuovendo l’integrazione tra diagnostica di laboratorio, governance farmaceutica- si legge nella brochure- indicazioni direzionali e pratica clinica specialistica e territoriale”.

La prima parte del corso è stata dedicata alla diagnostica di laboratorio e dati laboratoristici. “La cosa preoccupante- ha spiegato Maria Andriolo Direttore dell’Unità di Patologia Clinica e Microbiologia dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta- è che ora si sono messi in luce nuovi batteri, che sono sempre klebsiella però sono ceppi differenti, che sono resistenti ai carbapenemici e quindi questo significa che ancora ci sono altre forme di batteri che sono delle forme che finora non sono state caratterizzate oppure sono ancora da caratterizzare che ci daranno molto lavoro e devono essere molto studiate”. L’antibiotico resistenza dunque diventa una questione su cui porre l’attenzione, “l’OMS ha dichiarato che nel 2050 ci saranno molti casi- ha precisato ancora- di pazienti che moriranno per infezioni da multiresistenti”.

La causa sarebbe da rintracciare nell’uso “spropositato di antibiotico, quando effettivamente l’antibiotico non è necessario- ha dichiarato Alfonso Averna Responsabile dell’Unità Dipartimentale Semplice Infettivologica Ospedale-Territorio- il dosaggio non idoneo e anche la modalità di somministrazione, la durata dell’antibiotico, magari troppo eccessiva, causa l’antibiotico resistenza e quindi quando il paziente poi ne avrà di bisogno, andando a fare le colture, risulterà resistente a tutti gli antibiotici”. Numerosi i relatori che hanno portato la propria esperienza, professionalità e competenza nella sala convegni dell’OMCeO provinciale tra loro i professionisti Maria Andriolo, Melania Ilardo, Teresa Fasciana, Cristina Bellio, Alfonso Averna, Giuseppe Manta e Anna Santamaria.