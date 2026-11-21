CALTANISSETTA. L’Istituto Comprensivo “Don Milani” guidato dalla Dirigente Dott.ssa Maria Filippa Amaradio ,in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha promosso attività di riflessione sui diritti negati ai bambini di alcune parti del mondo. Tali attività hanno sensibilizzato e coinvolto gli alunni partecipanti sulle tematiche della violazione dei diritti, sullo sfruttamento del lavoro minorile e sui temi riguardanti la guerra ,la libertà e la legalità.

Dopo l’introduzione curata dalla Presidente Provinciale UNICEF Dott.ssa Michela Nicosia, gli alunni delle classi quinte A/B/E/F/G /H della Scuola Primaria insieme ai bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia Don Milani plesso di Via Turati hanno celebrato la “Giornata dei diritti dei fanciulli” mostrandosi attenti e sensibili alle tematiche trattate. Gli alunni , preparati con cura dai docenti di classe e coordinati dalla referente alla legalità per la Scuola Primaria Ins. Zappala’Liliana, attraverso canti ,poesie ,balli e visione di filmati, si sono emozionati ed hanno emozionato gli adulti presenti alla manifestazione. Insieme si è riflettuto sul valore dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti e i giovani alunni hanno mostrato empatia verso i bambini meno fortunati che vivono in Paesi disagiati del nostro Pianeta.

La mattinata si è conclusa con momenti di profonda riflessione e con un dibattito. Anche i piccoli alunni di cinque anni della scuola dell’infanzia sono apparsi partecipi e positivamente coinvolti, pertanto si è anche realizzato un concreto esempio di continuità verticale. Le attività della giornata rientrano nell’ambito della macro area della legalità e fanno capo al Progetto d’Istituto dal titolo “Noi e gli altri solidarietà e rispetto”. Si ringraziano tutti i docenti che con professionalità e impegno si sono prodigati per la buona riuscita dell’ evento, Plesso Rodari Insegnanti Zappalà Liliana Pecoraro Tiziana ,Cannella Sonia, Salemi Fabiola, DiNatale Giusy, Cavalli Irene per le classi quinte E/F, le Insegnanti Polisano Alessandra Ballacchino Giuseppa , Montalbano Rosetta, Mosca Adelina, Carelli Annamaria Testaquadra Maria ,Minaldi Giovanna per le quinte G/H .Nel Plesso di Via Turati si ringraziano le Insegnanti Castiglione Monica ,Pullara Giusi, Schifano Mariella ,Chibbaro Simona, docenti delle classi quinte A/B e le Ins. Rinallo Grazia e Greta Lombardo per la 3 F Infanzia, e le ins. Greco Eleonora e Di Forti Francesca per la sez E dell’ Infanzia di Via Turati.