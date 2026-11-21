“Lasciando stare le responsabilità penali, la responsabilità morale dell’eventuale suicidio di De Gennaro” è da ricondurre alle “accuse mosse dalla Procura di Caltanissetta a portarlo a questo gesto. Accuse che sono state rivolte in maniera assolutamente irrituale e propalando la notizia agli organi di informazione che l’hanno utilizzata, così come succede di solito, amplificando magari delle parti che non dovevano essere amplificate. È stata assolutamente irrituale questa maniera di procedere, e arrivo a capire lo sconvolgimento di De Gennaro che abbia potuto, sempre che sia questa la realtà, portarlo a quel gesto”. Lo ha detto a ‘Diario del weekend’, su Retequattro, Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, ucciso dalla mafia nel 1992 con cinque agenti della scorta a via d’Amelio, a proposito della morte di Gianni De Gennaro. “Ripeto – ha rimarcato – esiste una responsabilità morale da parte della Procura di Caltanissetta, che prima di sbandierare queste accuse agli organi di informazione avrebbe dovuto avere elementi più concreti anche per la richiesta di arresto, che in effetti è stata respinta dal gip”