L’ipotesi di una candidatura di Giorgio Mulè alla presidenza della Regione Siciliana ha riacceso, nei giorni scorsi, il confronto interno a Forza Italia e nella maggioranza di centrodestra. Il vicepresidente della Camera è intervenuto a Palermo, durante un convegno politico, per chiarire la propria posizione sul percorso che porterà alla scelta del candidato governatore.

Il ruolo di Roma nella scelta

Secondo Mulè, non ci sarebbero basi storiche, culturali o politiche per sostenere che il baricentro della decisione si stia spostando eccessivamente verso la capitale. La selezione del candidato del centrodestra alla guida della Sicilia, ha spiegato, dovrebbe infatti essere definita nel quadro della sintesi nazionale.

L’esponente di Forza Italia ha così contestato l’idea secondo cui la Sicilia rappresenterebbe un laboratorio autonomo della politica italiana. Richiamando la storia dei movimenti politici e sindacali, Mulè ha sostenuto che Roma, intesa come centro dal quale si diramano le politiche nazionali, sia il luogo in cui vengono ricomposti anche gli equilibri territoriali.

Per il vicepresidente della Camera, lasciare ai singoli territori la possibilità di determinare scelte destinate ad avere conseguenze sul piano nazionale produrrebbe un sistema non equilibrato. La decisione sul futuro candidato alla presidenza della Regione dovrà quindi maturare all’interno di un confronto più ampio, che tenga insieme la dimensione siciliana e quella nazionale del centrodestra.

La disponibilità a servire la Sicilia

Nel suo intervento, Mulè ha ribadito anche la volontà di continuare a occuparsi della Sicilia, indipendentemente dal luogo in cui sarà chiamato a svolgere il proprio incarico. Ha citato Roma, Palermo, Mazara del Vallo e Caltanissetta come possibili sedi del suo impegno, precisando di voler servire la regione dove altri riterranno che il suo contributo possa essere utile.

Il vicepresidente della Camera ha concluso il ragionamento con un’immagine dedicata alla Sicilia, definita una splendida sposa alla quale occorre offrire un corredo di idee. Al di là della metafora, il nodo politico resta quello della scelta del candidato alla presidenza della Regione e del livello, nazionale o territoriale, al quale spetterà assumere la decisione finale.