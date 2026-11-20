CALTANISSETTA – È il video «Dialogo sulla paura del futuro e della Natura», realizzato dalla classe 4A del Liceo Scientifico «Giuseppe Seguenza» di Messina, ad aggiudicarsi il primo posto della terza edizione del Concorso Nazionale Video di Filosofia, dedicato al filosofo Baruch Spinoza e al tema «Deus sive Natura». Al secondo posto si è classificato «Ex Natura», realizzato dalla classe 4C del Liceo Artistico «Giovanni XXIII» di Milano. Medaglia di bronzo per «Spinoza nell’attualità», opera della classe 4C del Liceo Scientifico «Alessandro Volta» di Caltanissetta.

Il Teatro comunale «Regina Margherita» di Caltanissetta ha ospitato, giovedì 19 novembre, la cerimonia di premiazione, organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, alla presenza dei finalisti, dei rappresentanti degli istituti partecipanti e degli ospiti della manifestazione. L’edizione di quest’anno ha registrato una partecipazione significativa, con 28 istituti scolastici secondari di secondo grado provenienti da diverse regioni italiane e 47 video complessivamente pervenuti. La giuria ha selezionato dieci opere finaliste, presentate durante l’appuntamento conclusivo. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione culturale «Rosario Assunto» con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, del Liceo «Ruggero Settimo» e della Società Filosofica Italiana (SFI).

Il video vincitore, realizzato dagli studenti del liceo messinese, si è distinto per l’originalità e la capacità di sviluppare, attraverso il linguaggio audiovisivo, una riflessione sul rapporto tra essere umano, natura e futuro. La sceneggiatura e il montaggio sono stati curati da Marco Cambria e Claudio Cannavò, quest’ultimo anche interprete del filmato. Un contributo artistico particolare è arrivato da Caterina Genitori, che ha composto ed eseguito il brano con l’arpa «Dove nasce il sole», utilizzato come accompagnamento musicale nella parte finale dell’elaborato, sotto la guida della professoressa Stefania Celona.

Secondo classificato «Ex Natura», il lavoro di Nina Moretti, della classe 4C del Liceo Artistico «Giovanni XXIII» di Milano, che ha proposto una personale interpretazione del tema attraverso le immagini, con la supervisione della professoressa Elena Palazzini.

Terzo posto per «Spinoza nell’attualità», realizzato dagli studenti Ennio Bellavia, Lorenzo Cordaro, Gabriele Ippolito e Gioele Pastorello della classe 4C del Liceo Scientifico «Alessandro Volta» di Caltanissetta, sotto la guida della professoressa Assunta Gallo Afflitto.

Durante la cerimonia i giovani autori hanno illustrato i rispettivi percorsi creativi e le riflessioni alla base dei loro elaborati, offrendo uno spaccato delle diverse modalità con cui il pensiero filosofico può essere tradotto in immagini e narrazioni. Ospiti dell’evento, in collegamento da Roma, Piero Zanetov, presidente onorario dell’associazione culturale «Rosario Assunto», critico d’arte e nipote del filosofo nisseno, e lo scrittore Zap Mangusta, pseudonimo di Diego Roberto Pesaola, che ha presieduto la giuria.

«È motivo di grande soddisfazione constatare come, anche in questa terza edizione, il Concorso Nazionale Video abbia suscitato una partecipazione così ampia ed entusiasta da parte delle scuole, provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia – commenta Salvatore Farina, presidente dell’associazione culturale “Rosario Assunto” –. Ma ciò che più mi ha colpito, al di là dei numeri, è stata la profondità con cui gli studenti hanno saputo confrontarsi con un tema tanto complesso quanto attuale: la libertà e i condizionamenti che, spesso in modo invisibile, ne limitano l’esercizio. Attraverso il pensiero di Spinoza, i ragazzi hanno trovato l’occasione per interrogarsi non soltanto sui grandi temi della filosofia, ma anche sulla propria esistenza, dando voce a inquietudini, fragilità, desideri di emancipazione e, non di rado, a un sentimento di solitudine che attraversa il loro vissuto quotidiano.

Ritengo che questi video costituiscano un patrimonio prezioso, che meriterebbe di essere conosciuto e approfondito anche da educatori, insegnanti, sociologi e da quanti si occupano delle nuove generazioni. Essi ci restituiscono uno spaccato autentico e talvolta sorprendente della condizione giovanile contemporanea, delle sue contraddizioni e delle sue inquietudini, ma anche della straordinaria capacità dei ragazzi di interrogarsi criticamente sulla realtà. Ed è proprio questo il risultato più bello del nostro Concorso: aver dato ai giovani non soltanto un’occasione per parlare di filosofia, ma soprattutto uno spazio in cui la filosofia potesse aiutarli a parlare di sé».

Soddisfatto anche il presidente della giuria Zap Mangusta: «È arrivata un’infornata di videoclip veramente interessanti: persino un tipo razionale e rigoroso come Spinoza, forse, avrebbe accennato un sorriso. Rivedere i lavori per scegliere i tre vincitori non è stato semplice e, alla fine, con la giuria abbiamo premiato la freschezza della clip messinese, spuntata davvero per un’incollatura. Al di là del piazzamento, colpisce come i ragazzi abbiano intrecciato con chiarezza e originalità le geometrie del filosofo olandese alle inquietudini del presente, dimostrandoci che la filosofia non è affatto un esercizio polveroso da manuale. È una bella vittoria per la creatività dei liceali, che, pur senza facili illusioni, ci lascia ben sperare per il futuro».

«La nostra Amministrazione – aggiunge l’assessore alla Cultura di Caltanissetta Giovanna Candura – è profondamente orgogliosa di aprire le porte del Teatro Regina Margherita a un concorso di tale spessore, che ha coinvolto studenti provenienti da ogni angolo d’Italia. È particolarmente significativo ospitare la premiazione nella nostra città, che ha dato i natali a un grande maestro del pensiero come il filosofo Rosario Assunto: un legame che nobilita ulteriormente l’evento e avvicina i più giovani alle riflessioni profonde e complesse della filosofia, unendo i classici ai linguaggi visivi e contemporanei. La filosofia è uno strumento straordinario per aiutare i nostri giovani a diventare persone libere, stimolando un pensiero critico e autonomo. Per tale ragione, esorto i ragazzi a custodire questo percorso, coltivando sempre nella vita il coraggio di esprimere le proprie idee. Come assessore alla Cultura – conclude l’assessore Candura – il mio impegno sarà massimo, proprio come quello dell’Amministrazione comunale, affinché questo concorso possa continuare a crescere e a consolidare il suo prestigio nel panorama nazionale».

Dopo le precedenti edizioni dedicate a Immanuel Kant e Hannah Arendt, quest’anno il concorso ha invitato studentesse e studenti a confrontarsi con Baruch Spinoza, uno dei maggiori filosofi della modernità, e con la sua celebre espressione «Deus sive Natura», ovvero «Dio, ossia la Natura». Un tema che ha aperto molteplici prospettive di riflessione sul rapporto tra essere umano e natura, sul significato della libertà, sulle passioni, sulla conoscenza e sui condizionamenti che influenzano le scelte individuali. A tutti i partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione, mentre ai primi tre classificati sono stati assegnati premi in denaro.

Con questa terza edizione, il Concorso Nazionale Video di Filosofia consolida il proprio percorso, mettendo in relazione istituti scolastici di diverse regioni italiane e promuovendo nuove modalità di avvicinamento al pensiero filosofico. Un’esperienza che, attraverso il linguaggio audiovisivo, offre agli studenti la possibilità di misurarsi con i grandi temi della filosofia e di tradurli in forme espressive personali e contemporanee.