Ci sono partenze che dovrebbero profumare di futuro, di camerette preparate con cura, di primi passi condivisi sotto un cielo nuovo. E poi ci sono rientri che hanno il sapore amaro di una promessa spezzata a metà strada. È quello che sta accadendo in queste ore nella Repubblica del Congo, dove otto coppie italiane—legate a nove bambini al termine di un iter adottivo lungo e faticoso—si trovano di fronte a uno scenario surreale e doloroso: l’invito a far rientro in Italia senza aver potuto completare il ricongiungimento familiare con i piccoli.

Dopo aver affrontato anni di attese, carte, verifiche, viaggi e speranze, quelle famiglie avevano raggiunto la fase conclusiva del percorso, trovandosi fermate all’uscita e in aeroporto per contestazioni su documenti ritenuti non in regola o insufficienti dalle autorità locali, nonostante l’esistenza di provvedimenti giudiziari e dei lasciapassare predisposti. Il risultato è una sospensione che pesa come un macigno emotivo: da un lato genitori che hanno già sentito il battito di una nuova vita accanto a sé; dall’altro bambini che portano già sulle spalle fragilità e attese, costretti a restare in un limbo burocratico e affettivo.

In questa vicenda così aspra, il colpo si fa sentire con particolare intensità anche nel Mezzogiorno: tre di queste otto coppie sono siciliane. Dietro quei numeri ci sono case in Sicilia che aspettavano un abbraccio, affetti allargati, nonni, amici e comunità pronte ad accogliere quei bambini come figli di questa terra generosa e ferita.

Vedere tre coppie siciliane costrette a fare i conti con l’incertezza del rientro senza i minori riapre una ferita antica e mai del tutto rimarginata: la fatica delle famiglie del Sud e di tutta Italia che scelgono la strada dell’adozione internazionale per donare amore e costruire una famiglia, spesso scontrandosi con lungaggini, vuoti diplomatici e imprevedibilità istituzionali. Quando il ritorno si trasforma in un addio provvisorio—o in un rinvio indefinito—il dolore non resta confinato in una stanza d’albergo a Brazzaville, ma attraversa lo Stretto e raggiunge le case in Sicilia. Laconico ma quanto mai incisive le loro parole: “Abbiamo preparato le loro camerette in Sicilia con tutto l’amore del mondo, contando i giorni che ci separavano dal poterli finalmente stringere a noi. Oggi ci chiedono di salire su un aereo e lasciarli qui, sospesi in un limbo che non meritano dopo aver già sofferto troppo. Non stiamo tornando a casa: stiamo lasciando metà del nostro cuore a migliaia di chilometri, e chiediamo allo Stato di non voltarci le spalle e di riportarci presto tutti insieme”.

Di fronte a una crisi di questa portata, le comunicazioni istituzionali, le lettere diplomatiche e il richiamo ai rapporti bilaterali—compreso il rilievo strategico della Repubblica del Congo nel quadro del Piano Mattei—non bastano a placare la sensazione di un ritardo e di un’incisività insufficiente. Il governo italiano doveva e poteva fare di più, e doveva farlo prima che la situazione degenerasse fino al blocco alle frontiere e all’invito a rientrare lasciando i bambini indietro. Non è mancato il supporto dell’ambasciatore Enrico Nunziata, ma sarebbe servito anche il supporto del governo.

Quando si tratta di minori e di famiglie già passate al vaglio delle procedure e dei provvedimenti giudiziari, la diplomazia non può limitarsi a gestire l’emergenza a cose fatte o a chiedere tempi lunghi per “approfondimenti procedurali” altrui. Servivano—e servono tuttora—una pressione politica e diplomatica immediata ai massimi livelli, un presidio consolare ancora più forte sul posto, un coordinamento serrato e trasparente con la Commissione per le Adozioni Internazionali e una tutela ferma del superiore interesse del minore, che non è una formula di stile, ma un diritto concreto a non essere sballottato tra uffici, frontiere e attese interminabili.

Le istituzioni hanno il dovere di proteggere i propri cittadini e, ancor di più, i bambini coinvolti in percorsi adottivi riconosciuti. Oggi, mentre quelle otto coppie—e tra loro tre famiglie siciliane—si trovano davanti al peso di un ritorno mancato, la misura dell’azione dello Stato non si giudica dalle buone intenzioni, ma dalla capacità di riportare a casa, insieme, genitori e figli il prima possibile.