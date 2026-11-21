CALTANISSETTA. Caltaqua informa che le analisi effettuate sui campioni prelevati nella mattinata di ieri a Caltanissetta hanno rilevato valori di trialometani totali, in uscita dai serbatoi e presso i punti di prelievo cittadini, intorno a 20 µg/L, risultando pertanto entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Si comunica, inoltre, che a partire dalla giornata di ieri anche i Comuni di San Cataldo e Serradifalco sono interamente alimentati dall’invaso Ancipa. È stato, pertanto, richiesto all’ASP, che ha già avviato i campionamenti anche presso i punti di prelievo in uscita dai serbatoi dei suddetti Comuni, di acquisire i necessari riscontri analitici e completare le verifiche finalizzate alla valutazione della potabilità dell’acqua distribuita. Caltaqua fornirà tempestivamente i necessari aggiornamenti non appena avrà acquisito gli esiti delle analisi effettuate dall’autorità sanitaria.