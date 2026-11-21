CALTANISSETTA. Sono già giunti ad Arenzano (Ge) i componenti la squadra che rappresenterà la Caltanissetta del Risiko al Campionato Nazionale a Squadre. L’evento nazionale giunto alla sua XIX° edizione è organizzato dal Club “Borgo Pila” di Genova ed è riservato ai Risiko! Club Ufficiali riconosciuti dall’editore. Quest’anno i partecipanti sono 32 Club sparsi su tutto il territorio nazionale che sin da oggi pomeriggio si incontreranno per vincire il prestigioso trofeo itinerante. L’anno scorso vinse l’Eagles club di Palermo con un percorso netto di otto vittorie su dodici partite disputate. Il club nisseno l’anno scorso si piazzo in ventunesima posizione sui trenta club presenti riuscendo a vincere solo tre partite.

La squadra di Eclettica e composta da: Luigi TRICOLI (cap.), Maria Pia MATRAXIA, Giulia GULINO, Claudio LOMBARDO, Andrea KISWARDAY e Gabriele TASCHETTI.

“Andiamo ad Arenzano con la speranza di potere migliorare il risultato dell’anno scorso. – dichiarano dalla squadra – La nostra squadra è composta per il 50% da giovani che già occupano posizioni di rilievo nella classifica del RNL e l’altro 50% da giocatori che hanno maturato la giusta esperienza. Quindi un mix che fa ben sperare”.

Saranno presenti 32 Club e ci saranno circa 200 persone tra partecipanti accompagnatori ed osservatori. Il Campionato Nazionale a Squadre è ritenuto da molti l’evento più importante dell’anno e non solo per il trofeo in sé, ma per il fatto che riesce a raccogliere tanta gente che si ritrova, che si conosce per la prima volta, sono presenti due nuovi Club: Spoleto e Vercelli che quest’anno hanno avuto riconosciuta l’ufficialità del club, requisito essenziale per potere partecipare al Campionato Nazionale a Squadre.

Intanto giovedì si è giocato, presso Eclettica Street Factory, il terzo turno del XXVI° campionato periodico o campionato interno. Diciassette i presenti su diciotto iscritti, questa la formazione dei tavoli: tavolo 1: Calogero Maira, Giulia Gulino, Giovanna Sollima, Giancarlo Ciulla; tavolo 2. Gabriele Taschetti, Andrea Kiswarday, Luigi Tricoli, e Fabrizio Butera; tavolo 3: Maurizio Giunta, Mariella Brucculeri, Maria Pia Matraxia e Armando Turturici; tavolo 4: Michele Cammarata, Martino Brucato, Sergio Calia, Claudio Lombardo e Vincenzo Falzone.

Dopo circa due ore di gioco e dopo la classica “sdadata” finale hanno vinto i loro rispettivi tavoli Calogero Maira, Luigi Tricoli, Mariella Brucculeri e Michele Cammarata. In classifica sale in prima posizione Calogero Maira seguito a soli 20 punti da Andrea Kiswarday. Ma ancora mancano due turni di gioco e lo scarto di un risultato (peggior risultato o assenza) e la classifica potrebbe cambiare.