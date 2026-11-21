MUSSOMELI -Il Presidente del Rotary Club Mussomeli Valle del Platani Enzo Geraci promuove l’adesione del sodalizio a un’importante iniziativa umanitaria internazionale, nell’ambito di un progetto per il quale è in corso di approvazione un Global Grant della Rotary Foundation. La solidarietà non conosce confini geografici e trova la sua espressione più autentica nelle iniziative capaci di tradurre i valori del servizio e dell’impegno civile in interventi concreti a favore delle comunità maggiormente bisognose. È con questo spirito che il Rotary Club Mussomeli Valle del Platani, su iniziativa e per espressa volontà del suo Presidente Enzo Geraci, ha formalizzato la propria adesione a un importante progetto umanitario internazionale finalizzato alla costruzione di un pozzo per l’approvvigionamento idrico in Congo, contribuendo a un’iniziativa destinata a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali. L’adesione è stata comunicata ufficialmente al Notaio Salvatore Abbruscato, interlocutore del Club nell’ambito dell’iniziativa, e prevede la partecipazione del sodalizio rotariano mediante un contributo economico concordato. Il progetto, per il quale è attualmente in corso di approvazione presso la Rotary Foundation la richiesta di finanziamento attraverso un apposito Global Grant, si inserisce nel più ampio impegno del Rotary International a favore dello sviluppo sostenibile, della tutela della salute e dell’accesso alle risorse idriche. La disponibilità di acqua rappresenta, infatti, una condizione essenziale per la dignità umana, la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie. La realizzazione di un pozzo non costituisce soltanto un intervento infrastrutturale, ma un investimento sociale capace di incidere concretamente sulla quotidianità delle famiglie e sulle prospettive di sviluppo di un’intera comunità. Con questa iniziativa, il Rotary Club Mussomeli Valle del Platani intende offrire il proprio contributo a un progetto di solidarietà internazionale che pone al centro la persona e i suoi bisogni fondamentali, confermando la vocazione del Rotary a operare attraverso azioni concrete, durature e socialmente significative. «Abbiamo voluto aderire a questa iniziativa nella convinzione che il Rotary debba essere protagonista di interventi capaci di produrre benefici reali nella vita delle persone. Contribuire alla costruzione di un pozzo significa concorrere a garantire l’accesso a una risorsa essenziale come l’acqua, offrendo a una comunità un’opportunità concreta di miglioramento delle proprie condizioni di vita. È un gesto di solidarietà che interpreta pienamente lo spirito rotariano del servire al di sopra di ogni interesse personale». È questo il messaggio che il Presidente Enzo Geraci intende affidare all’iniziativa, espressione di una visione del Rotary che, pur mantenendo solide radici nel territorio, guarda con attenzione e sensibilità alle grandi esigenze umanitarie internazionali. L’adesione al progetto rappresenta, inoltre, un’ulteriore testimonianza della volontà del Club di Mussomeli di partecipare attivamente alle iniziative promosse nell’ambito della rete rotariana, valorizzando la collaborazione tra Club, professionisti e istituzioni per il perseguimento di obiettivi di rilevante utilità sociale. In attesa del completamento dell’iter di approvazione del Global Grant da parte della Rotary Foundation, il Club ha già formalizzato la propria disponibilità a concorrere alla realizzazione del progetto, confermando il proprio impegno economico e la volontà di collaborare agli adempimenti necessari. Un piccolo contributo che, unito all’impegno degli altri partecipanti, può trasformarsi in un risultato di straordinario valore umano: portare acqua dove l’accesso a questa risorsa rappresenta ancora una difficoltà quotidiana. Il Rotary Club Mussomeli Valle del Platani conferma così la propria identità di associazione di servizio, nella consapevolezza che anche una comunità locale può contribuire, attraverso la solidarietà e la cooperazione internazionale, a costruire opportunità di sviluppo e a migliorare concretamente la vita delle persone.

