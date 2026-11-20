CALTANISSETTA – L’Università di Palermo guarda con crescente interesse a Caltanissetta e al potenziamento dell’offerta formativa nel capoluogo nisseno. Un impegno ribadito dal rettore Massimo Midiri, che ha confermato, in un colloquio telefonico con il Sindaco , la volontà dell’Ateneo di consolidare i corsi universitari esistenti e lavorare all’attivazione di ulteriori percorsi di studio, con particolare attenzione all’area sanitaria.

Un orientamento che assume un significato ancora più importante nel dibattito sul futuro Policlinico del Centro Sicilia, progetto che potrebbe coinvolgere le province di Caltanissetta, Enna e Agrigento, offrendo una prospettiva di sviluppo sanitario e universitario all’intero entroterra dell’Isola.

Il potenziamento del polo universitario nisseno, rappresenta un obbiettivo che prosegue .

A confermare la centralità di Caltanissetta è stato lo stesso Midiri, che ha indicato tra gli obiettivi dell’Ateneo anche la realizzazione di un’area destinata agli insegnamenti biomedici nelle vicinanze dell’ospedale Sant’Elia, rafforzando il collegamento tra formazione accademica e attività sanitaria.

Midiri e Tesauro hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale il rettore ha ribadito il proprio interesse e l’impegno dell’Università di Palermo a investire ulteriormente sulla realtà nissena, attraverso il rafforzamento dei corsi esistenti e nuove prospettive formative.

Un percorso che si coniuga con il progetto del Policlinico del Centro Sicilia.

Un impegno ribadito anche nel corso di un incontro svoltosi allo Steri di Palermo, alla presenza di una rappresentanza degli studenti, durante il quale Midiri ha confermato la volontà dell’Ateneo di rafforzare il polo universitario di Caltanissetta, garantendo continuità didattica e nuove prospettive di sviluppo dell’offerta formativa.

La prospettiva, dunque, è quella di costruire un sistema formativo capace di rispondere alle esigenze di un territorio più ampio, valorizzando Caltanissetta come punto di riferimento per la formazione universitaria e sanitaria dell’entroterra siciliano.

Al di là delle dinamiche politiche e istituzionali che accompagneranno il confronto sul Policlinico del Centro Sicilia, emerge quindi un elemento concreto: l’Università di Palermo intende continuare a investire su Caltanissetta, rafforzando una presenza accademica che può diventare uno dei principali strumenti di crescita e sviluppo per il territorio.