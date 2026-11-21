SERRADIFALCO. Una giornata all’insegna della fede, dell’incontro e della fraternità. Domenica 22 novembre, nella solennità di Cristo Re, l’Unità pastorale di Serradifalco celebrerà la Giornata mondiale della Gioventù, coinvolgendo i giovani delle parrocchie cittadine in un momento di preghiera e condivisione.

«Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33) è il tema scelto da Papa Leone XIV per il suo Messaggio ai giovani. Un invito a guardare al futuro con fiducia, senza lasciarsi scoraggiare dalle incertezze del presente, riscoprendo il valore delle relazioni, della solidarietà e dell’impegno personale.

L’iniziativa si inserisce anche nel cammino pastorale indicato dal Vescovo di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, nella sua Lettera «Dov’è tuo fratello?», dedicata alla fraternità come dimensione fondamentale della vita ecclesiale. Un richiamo che trova concreta espressione nel lavoro che l’Unità pastorale sta portando avanti con le nuove generazioni, attraverso gli incontri di formazione, le attività dell’Oratorio San Carlo Acutis e le occasioni di aggregazione e partecipazione alla vita comunitaria.

Il programma di domenica prevede, alle ore 11:30, le celebrazioni in Chiesa Madre e nella Parrocchia Immacolata. Alle ore 13:00, tutti i giovani si ritroveranno nell’Oratorio cittadino per il pranzo comunitario di festa. La giornata rappresenterà inoltre una tappa di preparazione alla 41ª GMG internazionale di Seoul, in Corea del Sud, in programma dal 3 all’8 agosto 2027. Un percorso che rilancia l’impegno della Chiesa locale ad ascoltare, accompagnare e valorizzare i giovani, riconoscendoli protagonisti del presente e non soltanto del futuro.