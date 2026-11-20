CALTANISSETTA. Il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani – Caltanissetta Marcello Mirisola e tutto il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Giovani di Caltanissetta, ha rivolto le più sentite congratulazioni alla coordinatrice cittadina, Serena Tropea, per lo straordinario risultato raggiunto con l’elezione al Senato Accademico dell’Università La Sapienza di Roma.

“Ottenere 2.544 preferenze nel più grande ateneo d’Europa, contribuendo in modo determinante ad affermare Sapienza Futura come prima lista nelle due Facoltà dell’area medica, non è soltanto un traguardo personale di assoluto prestigio, ma la dimostrazione concreta di come la competenza, la dedizione e la capacità di fare squadra vengano sempre premiate.

Serena porta ogni giorno il suo entusiasmo, la sua serietà e il suo spirito di servizio sia nell’impegno politico sul nostro territorio nisseno, sia nella rappresentanza universitaria nella Capitale. Vedere una giovane eccellenza della nostra provincia affermarsi nei massimi organi di governo accademico è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità giovanile e per l’intero movimento azzurro. A lei vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro: siamo certi che saprà onorare questa grande responsabilità trasformando la fiducia di migliaia di studenti in proposte e risultati concreti, con la stessa passione che la contraddistingue da sempre nel suo impegno a Caltanissetta”.