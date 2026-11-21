Caltanissetta, 21 novembre 2026 – Si è concluso con un’intensa partecipazione di pubblico e un profondo coinvolgimento emotivo l’incontro promosso ieri pomeriggio da AVO Caltanissetta ODV presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, dedicato ai temi dell’educazione affettiva, del rispetto e della prevenzione della violenza di genere.
L’iniziativa, che ha ospitato la presentazione del libro “Decostruire la violenza di genere: per una nuova educazione affettiva” della pedagogista Jessica Napoli, ha rappresentato un momento di confronto aperto alla cittadinanza per riflettere sulla responsabilità collettiva nel contrasto alla cultura dell’indifferenza.
«Essere volontari ed essere cittadini attivi non significa occuparsi esclusivamente del proprio ambito ristretto – dichiara Daniela Cravotta, Presidente di AVO Caltanissetta ODV –. Abbiamo tutti la precisa responsabilità di parlare di educazione affettiva, rispetto e prevenzione. Prendersi cura delle persone, la nostra missione quotidiana in corsia e nelle strutture del territorio, significa anche contribuire attivamente a costruire una società più giusta, attenta e consapevole».
Nel corso dell’evento, moderato con grande professionalità e sensibilità dal giornalista Gandolfo Maria Pepe, gli interventi di Jessica Napoli hanno guidato i presenti in una riflessione concreta sui modelli relazionali e sull’importanza della prevenzione educativa, mentre l’attore Giuseppe Manzella ha arricchito il pomeriggio con un intenso monologo capace di dare voce e corpo alle emozioni del tema trattato.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto dall’associazione al Comune di Caltanissetta e all’Assessore alle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie Ermanno Pasqualino, per la costante vicinanza istituzionale, la presenza e il concreto supporto garantito alle progettualità sociali del territorio.
Con questo appuntamento, AVO Caltanissetta conferma il proprio impegno non solo nell’assistenza diretta ai degenti e agli ospiti delle strutture socio-sanitarie, ma anche nella promozione di una rete civica e culturale capace di generare sensibilizzazione e cambiamento nella comunità nissena.