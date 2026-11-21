Caltanissetta, 21 novembre 2026 – Si è concluso con un’intensa partecipazione di pubblico e un profondo coinvolgimento emotivo l’incontro promosso ieri pomeriggio da AVO Caltanissetta ODV presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, dedicato ai temi dell’educazione affettiva, del rispetto e della prevenzione della violenza di genere.

​L’iniziativa, che ha ospitato la presentazione del libro “Decostruire la violenza di genere: per una nuova educazione affettiva” della pedagogista Jessica Napoli, ha rappresentato un momento di confronto aperto alla cittadinanza per riflettere sulla responsabilità collettiva nel contrasto alla cultura dell’indifferenza.

​«Essere volontari ed essere cittadini attivi non significa occuparsi esclusivamente del proprio ambito ristretto – dichiara Daniela Cravotta, Presidente di AVO Caltanissetta ODV –. Abbiamo tutti la precisa responsabilità di parlare di educazione affettiva, rispetto e prevenzione. Prendersi cura delle persone, la nostra missione quotidiana in corsia e nelle strutture del territorio, significa anche contribuire attivamente a costruire una società più giusta, attenta e consapevole».

​Nel corso dell’evento, moderato con grande professionalità e sensibilità dal giornalista Gandolfo Maria Pepe, gli interventi di Jessica Napoli hanno guidato i presenti in una riflessione concreta sui modelli relazionali e sull’importanza della prevenzione educativa, mentre l’attore Giuseppe Manzella ha arricchito il pomeriggio con un intenso monologo capace di dare voce e corpo alle emozioni del tema trattato.

​Un ringraziamento particolare è stato rivolto dall’associazione al Comune di Caltanissetta e all’Assessore alle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie Ermanno Pasqualino, per la costante vicinanza istituzionale, la presenza e il concreto supporto garantito alle progettualità sociali del territorio.

​Con questo appuntamento, AVO Caltanissetta conferma il proprio impegno non solo nell’assistenza diretta ai degenti e agli ospiti delle strutture socio-sanitarie, ma anche nella promozione di una rete civica e culturale capace di generare sensibilizzazione e cambiamento nella comunità nissena.