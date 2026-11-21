CALTANISSETTA. L’Arma dei Carabinieri di Caltanissetta ha oggi onorato la propria Patrona, la Virgo Fidelis, con una Santa Messa celebrata in un clima di profonda spiritualità presso la suggestiva chiesa di Sant’Agata al Collegio, officiata dal Vescovo della Diocesi di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto. La cerimonia è stata resa ancor più solenne dalla presenza di S.E. il Prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, del Sindaco di Caltanissetta, dei vertici degli Uffici Giudiziari del Distretto, delle Forze di Polizia e di numerosi familiari dei militari caduti, affiancati come di consueto da una nutrita rappresentanza di Carabinieri in servizio e in congedo.

In questa giornata ricca di memoria e raccoglimento, oltre alla ricorrenza della Virgo Fidelis — proclamata Patrona dell’Arma per volere di Papa Pio XII nel 1949 — si è commemorato l’anniversario dell’eroica difesa del caposaldo di Culqualber del 21 novembre 1941, da parte del 1° Battaglione Carabinieri Mobilitato, fatto d’armi che valse alla Bandiera dell’Arma la Medaglia d’Oro al Valore Militare. La celebrazione odierna si arricchisce di ulteriore significato con la “Giornata dell’Orfano”, occasione per rinnovare la vicinanza e l’impegno costante dell’Istituzione nel sostegno ai familiari e agli orfani dei militari caduti, in particolare attraverso l’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri (ONAOMAC).

Nel corso dell’omelia, Mons. Russotto ha accostato l’“Eccomi” pronunciato da Maria al giuramento di fedeltà dei militari, esortando i Carabinieri a non cedere alle difficoltà e alla rassegnazione di fronte alle fragilità delle periferie geografiche ed esistenziali, ma a contrastare l’illegalità con competenza, onestà e integrità morale.

Una riflessione richiamata dal Comandante Provinciale, che al termine della funzione ha voluto riaffermare l’impegno a prendere la Santa Patrona come modello, per la sua presenza discreta, silenziosa, umile, operosa, rassicurante, ma tanto fondamentale nel progetto di salvezza, modello a cui il Carabiniere di ogni ordine e grado ha il dovere di improntare la propria vita umana e professionale. Nell’occasione, Il Comandante ha voluto rivolgere un accorato ringraziamento a tutti i Carabinieri impegnati sul territorio della provincia a presidio della sicurezza e della legalità.