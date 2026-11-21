Ad appena 18 mesi dalla sua nascita il CO.IN.A. Caltanissetta, il Sindacato delle Professioni Sanitarie, fa il bilancio. “Siamo soddisfatti del nostro primo anno e mezzo di vita – scrivono Osvaldo Barba, Giuseppe Mantio, Gero Dilberto, Antonio Sorce componenti del direttivo provinciale- nel corso del quale abbiamo riunito circa 40 iscritti tra Infermieri, O.S.S., Tecnici di Radiologia. Grande soddisfazione – pochi giorni fa – nell’aver acquisito il nostro primo R.S.U. senza aver partecipato alla competizione elettorale del 2025. Il passaggio del Professionista della Salute Salvatore Favata- Infermiere presso la Rianimazione di Caltanissetta – da RSU eletto con Nursing Up a RSU CO.IN.A. Caltanissetta è il segnale forte che i giovani guardano alle compagini sindacali non come sigle storiche e quindi conosciute ma molto più semplicemente danno fiducia alle persone che le compongono. La scelta di Salvatore Favata è assolutamente controtendenza rispetto a quanto accade normalmente nelle dinamiche sindacali: lascia una sigla rappresentativa e firmataria di contratto, con le prerogative che la stessa ha, per intraprendere un percorso in una realtà autonoma ma senza nessun “privilegio”. CO.IN.A. Caltanissetta è presente negli ospedali di Mussomeli, San Cataldo e Caltanissetta.