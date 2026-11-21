CALTANISSETTA. Si è svolta oggi, 20 novembre 2026, la visita del Movimento Forense presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Caltanissetta, quale seconda tappa dell’itinerario di monitoraggio promosso dalla Presidente Nazionale, avv. Elisa Demma, dalla coordinatrice per la Sicilia del Dipartimento Carceri, avv. Eliana Maccarrone, anche Presidente della Sezione di Enna, e dalla responsabile della legalità, avv. Gabriella Lattuca, nell’ambito dell’iniziativa dedicata ai diritti e alle tutele dei minorenni negli istituti penali minorili siciliani.

Alla visita hanno preso parte:

• avv. Eliana Maccarrone, Coordinatrice Sicilia Dipartimento Carceri MF – Presidente Sezione Enna MF

• avv Antonio Onofrio Campione, Presidente Sezione Caltanissetta MF

• avv Gianpiero Cortese, Componente Sez.Enna MF

• avv. Adriana Alessi, Componente Sez. Termini Imerese MF

• avv. Concetta Allegra, Componente Sez. Termini Imerese MF.

Nel corso della visita sono emersi alcuni profili di particolare rilievo.

Dalle risultanze raccolte risulta sovraffollamento e carenza di organico in forza. È stata altresì segnalata, secondo quanto riferito nel corso della visita, la necessità di potenziare il servizio di neuropsichiatria, di rafforzare il servizio di psicologia e di aumentare il numero degli educatori, rispetto ai bisogni dell’utenza minorile presente nell’istituto.

Al tempo stesso, nel corso della visita sono stati evidenziati sul versante trattamentale e del reinserimento, la presenza di tre tirocini formativi, la previsione di una stamperia con inserimento lavorativo dei minorenni detenuti e la collaborazione dell’istituto con un’agenzia finalizzata al collocamento lavorativo dei ragazzi nel periodo successivo alla pena, mediante raccordo con il tessuto imprenditoriale.

Il Movimento Forense ribadisce che il tema della sicurezza richiede certamente presenza dello Stato, controlli efficaci e capacità di intervento, ma esige anche una visione più ampia e più lungimirante: il carcere minorile non può essere considerato la risposta ordinaria al disagio e alla devianza giovanile.

L’aumento delle presenze negli istituti penali minorili, la crescente complessità dei bisogni educativi, psicologici e sanitari dei ragazzi detenuti, nonché la necessità di garantire reali opportunità di recupero, impongono una riflessione seria sul senso e sui limiti della risposta detentiva. Per il Movimento Forense e per il Dipartimento Carceri, il penitenziario minorile non può essere l’unico strumento di governo delle nuove forme di marginalità giovanile.

La detenzione può essere necessaria nei casi previsti, ma non può sostituire ciò che deve venire prima e ciò che deve accompagnarla: prevenzione, educazione alla legalità, presa in carico sociale, supporto psicologico e sanitario adeguato, percorsi formativi concreti, inserimento lavorativo e reali alternative territoriali. Movimento Forense ha preso atto con soddisfazione della elevata umanità, qualità e supporto che il personale della struttura riserva ai giovani detenuti nell’ottica della funzione rieducativa della pena prevista dalll’art. 27 della Costituzione.

La visita odierna a Caltanissetta, quale secondo momento del monitoraggio avviato in Sicilia dopo la tappa di Palermo, si colloca in una prospettiva che tiene insieme sicurezza e diritti, certezza delle regole e funzione educativa, presidio istituzionale e reinserimento sociale. In questa ottica, il Movimento Forense rinnova il proprio impegno affinché il sistema minorile non venga progressivamente ricondotto a una logica esclusivamente custodiale, ma resti ancorato alla centralità della persona minorenne e alla finalità del recupero.