CAMPOFRANCO. Un passaggio decisivo per una delle strade più importanti di Campofranco. La Soprintendenza ai Beni Culturali e ambientali di Caltanissetta ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Piave, asse centrale del centro storico campofranchese. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. La Via Piave presenta da troppo tempo numerose criticità: pavimentazione sconnessa e ammalorata, perdita degli elementi lapidei originari, ristagni d’acqua piovana. Una situazione che crea disagi quotidiani e rischi per la sicurezza, soprattutto durante le processioni e i momenti di festa che coinvolgono tutta la comunità.

Il progetto utilizzerà la tecnica dell’asfalto stampato: sul manto ancora caldo verrà impresso, con una dima in acciaio realizzata su misura, lo stesso disegno a conci rettangolari della pavimentazione originaria. La superficie sarà poi trattata con resine protettive nella tonalità bianco sporco della pietra storica, che la rendono impermeabile e coerente con le cromie del contesto. Il risultato: una strada più resistente, sicura e duratura, che non perde nulla del suo valore identitario. L’intervento prevede il rifacimento completo del sottofondo e del pacchetto stradale, la tutela integrale dell’orlatura storica in basole di pietra lavica, che non verrà toccata, nuove pendenze per eliminare i ristagni d’acqua e migliorare il deflusso e maggiore sicurezza per pedoni e veicoli e migliore accesso per i mezzi di soccorso.

In questi giorni il Comune di Campofranco sta definendo la fase di progettazione che consentirà, nel corso del 2027 di avviare concretamente il cantiere. Un risultato atteso da tempo, che restituirà dignità e funzionalità a una strada fondamentale per la vita del paese. La stessa Soprintendenza ha auspicato che questo approccio possa estendersi in futuro ad altre vie del centro storico, per un intervento omogeneo: una prospettiva che intendiamo cogliere.

Il sindaco Rosario Nuara ha sottolineato: “Via Piave è una strada che appartiene alla storia e alla vita quotidiana di ogni campofranchese: è il percorso delle nostre processioni, la strada che porta dal comune al centro, snodo fondamentale utilizzato quotidianamente. Per troppo tempo le sue condizioni sono state motivo di disagio e di preoccupazione. Con questa autorizzazione compiamo un passo concreto: interverremo per renderla sicura senza snaturarne l’identità, scegliendo una soluzione che unisce durata e rispetto del nostro centro storico. Stiamo già lavorando per completare la progettazione e avviare i lavori nel 2027. È un impegno che abbiamo preso con i cittadini e che intendiamo mantenere”.