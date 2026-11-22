Due importanti riconoscimenti per la Strada degli Scrittori, l’itinerario culturale che lungo la Statale 640 ripercorre i luoghi vissuti e raccontati da alcuni grandi autori siciliani come Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri.

Il giornalista e scrittore Salvatore Picone, consulente e animatore della Strada, è stato nominato Ispettore onorario dei Beni Culturali della Regione Siciliana. La designazione, contenuta in un decreto firmato dall’Assessorato ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, fa riferimento alla conoscenza alla valorizzazione dei luoghi legati agli scrittori siciliani da parte del nuovo Ispettore onorario.

Il lavoro culturale di Salvatore Picone nasce da una conoscenza diretta dei luoghi e delle storie di Racalmuto. Il paese di Leonardo Sciascia diventa per lui un osservatorio privilegiato da cui raccontare la Sicilia, ricostruire vicende locali e tenere in relazione letteratura, giornalismo e memoria civile. La sua attività si sviluppa tra ricerca, divulgazione, organizzazione culturale, scuola e turismo letterario, con una particolare attenzione alle tracce lasciate da Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo e Andrea Camilleri. La nomina è stata accolta con soddisfazione dalla Strada degli Scrittori, con la quale Salvatore Picone collabora fin dalla nascita e di cui costituisce una delle colonne portanti.

Un altro importante riconoscimento è costituito dall’iscrizione della Strada degli Scrittori nei Lim, i Luoghi dell’Identità e della Memoria della Sicilia. La Commissione eredità immateriali della Regione all’unanimità ha deciso l’iscrizione della Strada nei “Luoghi del racconto letterario, televisivo e filmico”. “L’itinerario lungo la SS 640 – si legge nella motivazione – unisce i luoghi vissuti da diversi grandi autori siciliani e rappresenta la rivelazione della vocazione del territorio agrigentino alla produzione letteraria, secondo cifre stilistiche e forme narrative diversificate”.

“ Un riconoscimento all’impegno di quanti hanno creduto in una rinascita, in un riscatto di tante aree che possono costruire il loro futuro facendo leva sui libri, sulle storie e anche sulle case degli scrittori siciliani, temi esaltati da Salvatore Picone come cicerone d’autore della ‘Strada’ “ afferma Felice Cavallaro.