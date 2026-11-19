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Infortunio anche per Alexander Zverev alle Atp Finals? Nella giornata in cui a tenere banco è il 'caso Alcaraz', con la risonanza magnetica svolta dallo spagnolo per chiarire l’entità del problema al bicipite femorale della coscia sinistra, arrivano fastidi anche per il numero uno del ranking Atp Cos'è successo a Torino? Il tedesco, vittorioso nel match di serata contro Fils, si è toccato la caviglia nel tie-break del secondo set. Da lì è calata la percentuale delle prime, anche se è arrivato poi un successo che lo ha proiettato alle semifinali da imbattuto: "Ho iniziato a sentire qualcosa nel tie-break – ha spiegato poi ‘Sascha’ in zona mista – ed è una cosa con cui dovrò convivere per tutta la carriera. È il motivo per cui la percentuale delle prime è calata, ma ho trovato comunque il modo di chiuderla in due set". Zverev ha quindi precisato: "Ogni tanto capita così. Non c’è un motivo particolare per cui succeda. Non c’è un movimento specifico che lo scateni. Ora, per sabato, farò tutto il possibile con il fisioterapista e con la mia squadra per essere pronto e non avere dolore".

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