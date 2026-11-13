Vallelunga. Inoltrata dal Comune istanza di partecipazione ad avviso pubblico per finanziamento di iniziative a sostegno di attività educative e ricreative

VALLELUNGA. Il Comune di Vallelunga Pratameno ha inoltrato istanza di partecipazione all’avviso pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, finalizzato al finanziamento di iniziative comunali a sostegno delle attività educative e ricreative, formali e non formali.

L’iniziativa, come ha spiegato la sindaca Rosa Izzo, mira a promuovere opportunità di crescita, socializzazione e inclusione per bambini e adolescenti, attraverso attività culturali, sportive, laboratoriali e ricreative, contribuendo al benessere delle famiglie e al contrasto della povertà educativa.