Santa Caterina. Il servizio navetta migliorato con 4 fermate in diversi punti del paese

SANTA CATERINA. Continua il servizio navetta per il Cimitero comunale. Un servizio che l’amministrazione comunale cerca di migliorare sempre di più, ascoltando le esigenze della comunità. Il nuovo servizio prevede quattro fermate distribuite in diversi punti del paese, per rendere gli spostamenti più comodi e accessibili. Le fermate previste sono:

1) Piazza Marconi

2) Via Crispi, di fronte alla Chiesa di San Francesco (ex Convento)

3) Largo San Giuseppe

4) Piazza Mercato

Ogni sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con partenze ogni 60 minuti. Per agevolare l’organizzazione del servizio, è preferibile prenotare la corsa contattando il numero 3663419172. Il sindaco Natale ha spiegato che si tratta di “un piccolo servizio, ma importante per andare incontro soprattutto alle esigenze delle persone anziane e di chi ha difficoltà negli spostamenti. Continuiamo a lavorare per una comunità sempre più vicina ai cittadini”.