Santa Caterina. Delimitata l’area di cantiere per i lavori di riqualificazione della fontana di Piazza Marconi

SANTA CATERINA. È stata delimitata l’area di cantiere dove prenderanno ufficialmente il via i lavori di riqualificazione della fontana di Piazza Marconi. L’intervento prevede il restauro della struttura marmorea, la relativa impermeabilizzazione e la realizzazione di un nuovo impianto di ricircolo e trattamento delle acque, indispensabile per garantirne il corretto funzionamento e, finalmente, una migliore conservazione nel tempo.

“Si tratta – ha spiegato il sindaco Giuseppe Natale – di un impegno che avevamo assunto con la nostra comunità e che oggi comincia a concretizzarsi. Non si tratta soltanto di recuperare una fontana, ma di restituire decoro, bellezza e valore a uno dei luoghi simbolo del nostro paese. Vederla nuovamente zampillare sarà un piccolo ma significativo segnale di rinascita, un simbolo di vita, di speranza e di fiducia nel futuro. Continuiamo a mantenere gli impegni, con i fatti, passo dopo passo, per la nostra comunità”.