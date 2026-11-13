Caritas: povertà alimentare e sanitaria, serve svolta politica

Trent’anni di osservazione delle poverta’, ma soprattutto un richiamo alla responsabilita’ della politica e delle istituzioni: non basta conoscere i bisogni e distribuire aiuti, occorre intervenire sulle cause che producono le disuguaglianze e verificare se le risposte riescano davvero a cambiare la vita delle persone. E’ il messaggio del Rapporto Poverta’ e Risorse 2026 di Caritas Italiana, presentato oggi a Roma attraverso due pubblicazioni: “La misura dell’invisibile”, dedicata a tre decenni di trasformazioni sociali nel Paese, e “Non c’e’ poverta’ senza risorse”, che mette al centro le responsabilita’ di istituzioni e comunita’. I dati della rete Caritas descrivono una poverta’ che tende a cronicizzarsi e nella quale si sovrappongono difficolta’ economiche, alimentari e sanitarie. Nel 2025 sono state 126.850 le persone registrate dai servizi informatizzati che hanno ricevuto aiuti alimentari attraverso pacchi, empori e buoni spesa. Quasi una su due, il 48,2%, e’ in contatto con la Caritas da almeno tre anni: un dato che segnala il rischio che il sostegno alimentare, anziche’ rappresentare una risposta temporanea a una fase di difficolta’, diventi una componente stabile della quotidianita’. Anche sul versante della salute il quadro e’ preoccupante. Il 16,1% delle 282.539 persone incontrate dalla rete ha manifestato fragilita’ sanitarie. Tra il 2015 e il 2025 il numero delle persone con problematiche di questo tipo e’ cresciuto del 69,4%. La prima rilevazione nazionale sugli ambulatori Caritas ha censito 110 strutture, tra ambulatori e studi medici, distribuite in 89 diocesi, che nel corso del 2025 hanno assistito 30.675 persone. Una realta’ che si inserisce in un contesto nazionale segnato dalle difficolta’ di accesso alle cure: secondo il Rapporto BES 2026 dell’Istat, nel 2025 oltre 5,6 milioni di persone hanno rinunciato almeno a una visita medica o a un accertamento diagnostico di cui avevano bisogno.