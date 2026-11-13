Doppio appuntamento per i Lions il 14 novembre: colletta alimentare a Caltanissetta e Screening salute a Sommatino

CALTANISSETTA. Giornata impegnativa, domani, sabato 14 novembre, per il Lions Club Caltanissetta Pietrarossa, con ben due services in contemporanea. Insieme al Lions Club Caltanissetta Host, infatti, i volontari parteciperanno alla Colletta Alimentare della Fondazione Banco Alimentare, una raccolta di generi alimentare di prima necessità ed a lunga conservazione che avrà luogo dalle 9.00 alle 20.00 al Supermercato Lidl di via Due Fontane.

E’ il secondo anno consecutivo che i due Club di Caltanissetta collaborano a favore del Banco alimentare e lo scorso anno ha consentito al capoluogo di essere il primo della Circoscrizione con oltre 1.075 kg di merce raccolta.

L’impegno si rinnova quest’anno sperando di poter raccogliere ancora di più, grazie all’aiuto della popolazione nissena che si è sempre mostrata sensibile alla raccolta alimentare.

Contestualmente a questa iniziativa, domattina i volontari di Caltanissetta Pietrarossa saranno presenti a Sommatino, davanti i locali dell’Auser in via don Orione dove di porteranno due camper, uno per lo screening della vista ed uno per lo screening dell’udito. Inoltre sarà possibile effettuare lo screening del diabete (presentarsi digiuni). L’iniziativa, svolta in collaborazione con il Comune di Sommatino, è gratuita e sarà possibile effettuare gli screening dalle 9.30 alle 13.00.