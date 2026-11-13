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Report Università Lumsa, in Sicilia diminuiscono gli studenti e crescono i divari. Quasi 79 mila iscritti in meno in sette anni

Redazione

Report Università Lumsa, in Sicilia diminuiscono gli studenti e crescono i divari. Quasi 79 mila iscritti in meno in sette anni

Ven, 13/11/2026 - 18:50

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Non è soltanto una questione di denatalità. La scuola siciliana perde studenti e continua a fare i conti con profonde differenze territoriali nell’accesso ai servizi educativi e con difficoltà negli apprendimenti. In sette anni gli iscritti sono diminuiti di 78.697 unità, mentre il tempo pieno alla primaria resta poco diffuso e i risultati delle prove nazionali restituiscono un quadro ancora distante dalla media italiana. È quanto emerge dal volume Sistema scolastico e transizione demografica. Rapporto sulla scuola in Sicilia 2026, realizzato dai ricercatori dell’Università Lumsa, presentato a Palazzo dei Normanni. Il calo demografico attraversa tutti i gradi di istruzione: -12.801 nella scuola dell’infanzia, -26.382 nella primaria, -21.957 nella secondaria di primo grado e -17.557 nelle superiori. “Il quadro statistico offerto dai dati ufficiali del Mim mostra una progressiva riduzione della popolazione scolastica negli ultimi anni, sostanzialmente diffusa in ogni grado e in tutte le province”, ha detto Giuseppe Notarstefano, docente di statistica economica alla Lumsa. Il tempo pieno nella scuola primaria, pur essendo cresciuto nell’Isola dall’8,06% al 15,36%, continua a presentare forti differenze territoriali. Palermo resta in fondo alla graduatoria provinciale, col 10%, mentre Enna, Caltanissetta e Messina raggiungono valori vicini al 30%. Sul fronte degli apprendimenti, solo nel 2025 il 47% degli studenti siciliani di terza media ha raggiunto almeno il livello 3 nelle prove Invalsi di italiano, contro una media nazionale del 59%. Un divario di dodici punti percentuali che si accompagna alle differenze nell’accesso ai servizi scolastici. La ricerca prende in esame anche le scelte formative degli studenti. Il 61,6% degli iscritti al primo anno delle superiori sceglie un liceo, contro il 56% della media nazionale, mentre l’istruzione professionale registra una contrazione di 13.897 studenti nel periodo analizzat

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