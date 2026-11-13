Caltanissetta. Iniziativa dell’eurodeputato Marco Falcone: Aree interne, domani il meeting Forza Italia-PPE con gli amministratori locali al San Michele

Portare le esigenze delle Aree interne siciliane al centro dell’agenda europea, rafforzando il dialogo tra Bruxelles e gli amministratori locali. È l’obiettivo dell’incontro “Aree interne. Le proposte e l’impegno in Europa per i territori”, promosso dall eurodeputato di Forza Italia-PPE Marco Falcone, che si terrà sabato 14 novembre, alle ore 10, all’Hotel San Michele di Caltanissetta (via Fasci Siciliani 6).

L’iniziativa, patrocinata dal Gruppo PPE al Parlamento Europeo, vedrà la partecipazione di sindaci e amministratori locali chiamati a confrontarsi sulle principali sfide per i territori dell’entroterra e sulle opportunità offerte dagli strumenti finanziari dell’Unione europea, a partire dal nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Interverranno l’eurodeputato Falcone, il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, l’esperto in politiche di sviluppo locale Vincenzo Cordone, sindaci e numerosi

amministratori locali dell’Isola.

«In questi anni – afferma Falcone presentando l’iniziativa – abbiamo lavorato per avvicinare l’Europa ai territori, portando a Bruxelles la voce di chi li amministra ogni giorno. Stiamo ponendo le basi affinché le risorse europee, a partire dai fondi di coesione, si traducano in servizi, infrastrutture e sviluppo specie nelle aree interne, penalizzate dalle distanze ma fondamentali per il tessuto economico e sociale della Sicilia», conclude l’esponente azzurro.