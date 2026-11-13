Insieme contro il bullismo: la Prefettura promuove un incontro con i genitori e i ragazzi di Mussomeli

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 15.30, presso l’Auditorium “Lillo Zucchetto” di Mussomeli, la Prefettura ha promosso l’organizzazione di un secondo momento di riflessione rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci” di Mussomeli e alle loro famiglie sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

Infatti, dopo il positivo risultato dell’analogo momento di confronto svoltosi il 22 aprile presso la Scuola secondaria di primo grado Rosso di San Secondo dell’Istituto comprensivo Lombardo Radice di Caltanissetta, l’evento, denominato “Insieme contro il Bullismo – Educare al rispetto, costruire il futuro”, costituisce la naturale prosecuzione delle iniziative promosse nell’ambito del Protocollo d’intesa per la prevenzione e la lotta ai fenomeni di disagio giovanile, bullismo e cyberbullismo e contro ogni forma di estremismo violento, stipulato in Prefettura il 16 dicembre 2026 e sottoscritto dalla Corte d’Appello, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dal Libero Consorzio Comunale, dal Comune Capoluogo, dalla Questura, dai Carabinieri dalla Guardia di Finanza, dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Sicilia-occidentale, dall’Ufficio Scolastico Provinciale, dalla Fondazione Sicana, dall’Azienda Sanitaria Provinciale, dal Centro Territoriale di Supporto e dalla Consulta Provinciale degli Studenti.

L’iniziativa, con spirito spiccatamente formativo, è stata organizzata dal Gruppo di Lavoro interistituzionale che, nel corso di diverse riunioni e attraverso un positivo esempio di confronto, ha concepito un format operativo, risultato efficace strumento di approfondimento e riflessione comune, capace di conferire maggiore impulso alla realizzazione di uno dei principali obiettivi cristallizzati nell’accordo interistituzionale, ossia la promozione di incontri, volti ad investire sulla prevenzione di questi fenomeni. Il peculiare intento è stato quello di contribuire a costruire un modello di scuola inclusivo, che coinvolga in prima persona i ragazzi, le famiglie e tutti gli operatori del settore educativo, con il fondamentale apporto degli esperti della locale Azienda sanitaria provinciale.

In tale direzione, in una fase preventiva, grazie alla collaborazione della Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci” e delle insegnanti, è stato distribuito un questionario approntato dal personale del Dipartimento di salute mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, guidato dal Dott. Massimo Cacciola, al fine di meglio focalizzare gli aspetti e le tematiche da approfondire nel corso dell’odierno incontro.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Prefetto, Licia Donatella Messina, che ha voluto sottolinearne l’importanza, in quanto momento di riflessione e di sensibilizzazione sui temi del disagio giovanile e della sopraffazione tra coetanei nonché di promozione della cultura del rispetto reciproco e della non violenza.

A seguire, hanno portato il loro saluto il Sindaco di Mussomeli, Gianluca Nigrelli, il Questore, Dott. Marco Giambra, il Ten. Col. Salvatore Menta, Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Piergiorgio Vanni, Il Capo Centro DIA Col. Stefano Gesuelli, e il Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Dott. Massimo Cacciola.

La Dirigente scolastica, Prof.ssa Alessandra Camerota, ha ringraziato il Prefetto per aver promosso l’iniziativa, indirizzata ai giovani studenti delle prime, seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado, e tutte le Autorità presenti per aver preso parte ed averne condiviso lo spirito e le finalità.

I lavori sono proseguiti con la visione di un cortometraggio, realizzato da giovani studenti e incentrato sulle gravi conseguenze di atti di bullismo e di ogni comportamento deviante per gli adolescenti nonché sulla condivisione in rete e sui social di video che riproducono atteggiamenti di prevaricazione e di violenza fisica e psicologica.

Nell’occasione, gli psicologi e i pedagogisti della locale Azienda sanitaria provinciale hanno, inoltre, moderato un dibattito che ha visto l’attenta partecipazione dei giovani studenti e delle loro famiglie, sulla base dei risultati dei questionari che in precedenza sono stati loro sottoposti, al fine di valutare l’impatto che le cennate tematiche hanno sulla vita scolastica e familiare di tutti i giorni. Il progetto è stato accolto con grande apprezzamento dai presenti e da tutte le istituzioni firmatarie che, nel rimarcare nella circostanza la piena convergenza di interessi, hanno condiviso l’auspicio del Prefetto di riproporre ulteriori incontri in altre comunità studentesche del territorio provinciale.