Sutera. Il 14 novembre presso l’Auditorium Comunale sarà conferita la cittadinanza onoraria al Prefetto Renato Cortese

SUTERA. Sabato 14 novembre “alle ore 12, presso l’Auditorium comunale “Ex Agonizzanti”, si terrà uno dei momenti più significativi delle celebrazioni in memoria dell’agente di Polizia Lillo Zucchetto ucciso dalla mafia: il conferimento della cittadinanza onoraria al Prefetto Renato Cortese, protagonista di importanti operazioni investigative contro la criminalità organizzata e della cattura di Bernardo Provenzano, avvenuta l’11 aprile 2006 dopo oltre quarant’anni di latitanza. Alla cerimonia interverrà anche il giornalista Attilio Bolzoni. La scelta di rendere omaggio a Cortese assume per Sutera un significato che va oltre il riconoscimento istituzionale. Bernardo Provenzano fu infatti tra i vertici di Cosa Nostra responsabili della stagione di violenza nella quale maturò l’assassinio di Zucchetto. La sua cattura rappresenta così, nella memoria della comunità suterese, anche il compimento ideale di una battaglia alla quale il giovane poliziotto aveva dedicato la propria vita.

Un filo ideale unisce il coraggio degli investigatori che, come Zucchetto, operarono negli anni più difficili della lotta alla mafia, e i risultati conseguiti dallo Stato nei decenni successivi. È in questa continuità di impegno, sacrificio e responsabilità che Sutera intende riconoscere il valore dell’azione di Renato Cortese e rendere omaggio a tutte le donne e gli uomini che hanno contribuito al contrasto della criminalità organizzata.”