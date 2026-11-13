Firmato l’accordo quadro tra EniMed e ASP Caltanissetta per la cessione a titolo gratuito diun’area da destinare alla realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Gela

Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. (EniMed) e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (ASP) comunicano che lo scorso 12 ottobre è stato sottoscritto l’accordo quadro per la cessione a titolo gratuito all’ASP di un’area di proprietà della società, attualmente all’interno del Centro Direzionale EniMed in contrada Ponte Olivo nel comune di Gela, per una superficie di circa 9.5 ettari, destinata alla realizzazione del nuovo ospedale di Gela.

L’intesa è stata sottoscritta dal Presidente e Amministratore delegato di EniMed, Luca De Caro e dal Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, Salvatore Lucio Ficarra. L’accordo definisce i termini e le condizioni del trasferimento dell’area con la cessione gratuita per la realizzazione della nuova struttura sanitaria.

Il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, Salvatore Lucio Ficarra, dichiara: “All’atto del mio insediamento, il procedimento relativo all’acquisizione dell’area versava in una prolungata fase di stasi. Ho, pertanto, promosso la ripresa delle interlocuzioni e il coordinamento delle attività istruttorie, pervenendo alla definizione delle condizioni necessarie alla sottoscrizione dell’accordo. Questa intesa ha consentito di superare tale situazione e di dare ulteriore corso al procedimento, nel rispetto delle competenze e degli adempimenti previsti. Il risultato è frutto del lavoro della Direzione Aziendale e degli uffici ad essa preposta, nonché della collaborazione con EniMed, nell’esclusivo interesse della collettività. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’Assessore regionale della Salute, Marcello Caruso, per il contributo decisivo e per l’attenzione riservata a un’opera strategica, che consentirà di realizzare nuovi servizi sanitari in posizione baricentrica soprattutto per Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera”.

“La presenza di Eni a Gela è da decenni parte integrante della storia industriale e dello sviluppo del territorio. È in questo contesto di radicamento e di dialogo con le comunità locali che si inserisce anche questo accordo – afferma Luca De Caro, Presidente e Amministratore Delegato di EniMed – Per Eni la salute delle persone rappresenta una priorità e, attraverso EniMed, intendiamo contribuire concretamente a un progetto di interesse pubblico, che auspichiamo possa essere realizzato nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo di partecipare al benessere delle comunità e al loro sviluppo sostenibile”.

Già in occasione dell’emergenza COVID, Eni era intervenuta sulle infrastrutture sanitarie ospedaliere a Gela, costruendo la sala di terapia intensiva da 10 posti letto dell’Ospedale ‘Vittorio Emanuele’, ora la sottoscrizione dell’accordo segna un significativo avanzamento verso la realizzazione di un moderno ospedale comprensoriale, destinato a rappresentare un punto di riferimento per i bisogni di salute delle per tutta l’area meridionale della provincia di Caltanissetta.

L’intervento è sostenuto dal finanziamento messo a disposizione dalla Regione Siciliana a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nell’ambito della programmazione regionale per il potenziamento delle infrastrutture sanitarie.

Il contributo di EniMed, attraverso la cessione a titolo gratuito del terreno, affianca quello dell’ASP e della Regione Siciliana per un’opera destinata a rafforzare il Servizio Sanitario Regionale e la capacità di assistenza del territorio.