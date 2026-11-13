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Marianopoli. Completato il nuovo depuratore: oltre 3 milioni di euro per ambiente, innovazione e qualità del servizio

Redazione 3

Marianopoli. Completato il nuovo depuratore: oltre 3 milioni di euro per ambiente, innovazione e qualità del servizio

Ven, 13/11/2026 - 11:51

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MARIANOPOLI, 13 NOVEMBRE 2026 – È stato completato l’intervento di adeguamento e riqualificazione dell’impianto di depurazione di contrada Noce, infrastruttura strategica al servizio del Comune di Marianopoli. L’opera, che ha richiesto un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro, rappresenta un importante passo avanti nel percorso di ammodernamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato della provincia di Caltanissetta.
A seguito della conclusione dei lavori, si è svolto un sopralluogo presso l’impianto alla presenza dei rappresentanti di Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A., di FCC Aqualia, dell’ATI di Caltanissetta e del Sindaco di Marianopoli.
L’intervento, del valore complessivo di 3.020.985 euro, è stato finanziato attraverso risorse pubbliche per 1.970.000 euro, previste nell’Accordo di Programma Quadro tra ATI di Caltanissetta-Regione Siciliana e Ministero dell’Ambiente, e da un cofinanziamento privato di 1.050.985 euro.
I lavori, affidati da Caltaqua al socio FCC Aqualia, sono stati avviati nell’ottobre 2023 e completati nel settembre 2026, con la conclusione delle ultime opere accessorie nel mese di ottobre. Nel corso dell’esecuzione sono state affrontate e superate alcune criticità legate alle caratteristiche del terreno e agli eccezionali eventi meteorologici del febbraio 2025, che hanno reso necessari ulteriori interventi di consolidamento e protezione idraulica.
Il nuovo impianto, progettato per una capacità di trattamento pari a 2.447 abitanti equivalenti, è dotato di tecnologie avanzate che consentiranno una gestione efficiente e sostenibile dei reflui urbani. Tra le principali innovazioni figurano i nuovi sistemi di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura, il trattamento biologico con diffusori a membrana ad elevata efficienza, sistemi di automazione e telecontrollo per il monitoraggio continuo dei processi e soluzioni dedicate alla gestione dei fanghi e alla sicurezza dell’infrastruttura.
Grazie a questi interventi sarà possibile ridurre il carico inquinante restituito all’ambiente, nel rispetto della normativa di riferimento, e contribuire alla tutela del Vallone Pupo, corpo idrico ricettore dell’impianto.
«La conclusione di questi lavori rappresenta un risultato importante per Marianopoli e per tutta la nostra comunità», ha dichiarato il Sindaco Salvatore Noto. «Disporre di un’infrastruttura moderna ed efficiente significa migliorare un servizio essenziale e compiere un passo concreto nella tutela del nostro territorio. È un investimento che guarda al futuro, alla qualità dell’ambiente e al benessere dei cittadini».

«Con il completamento del depuratore di Marianopoli consegniamo al territorio un’infrastruttura moderna, efficiente e sostenibile, capace di garantire elevati standard di trattamento e tutela ambientale», ha dichiarato Andrea Gallè, Amministratore Delegato di Caltaqua. «Questo investimento conferma il nostro impegno nel rafforzare e modernizzare le infrastrutture del servizio idrico integrato, migliorando la qualità dei servizi resi ai cittadini e contribuendo alla salvaguardia delle risorse ambientali della provincia».
Una volta ultimati gli adempimenti amministrativi previsti, l’impianto entrerà nella fase di avviamento propedeutica alla definitiva entrata in esercizio.

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