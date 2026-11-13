Ad Enna operazione della Squadra Mobile: due gestori di una struttura residenziale per anziani agli arresti domiciliari per maltrattamenti

Personale della 2^ Sezione – Reati contro la Persona, in danno di Minori e Reati Sessuali – della Squadra Mobile di Enna ha dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di due soggetti preposti alla gestione di una struttura residenziale per anziani, sita ad Enna.

L’attività di indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha svelato l’esistenza di plurime e continuative condotte maltrattanti poste in essere dagli indagati, seppur con intensità differenti, tali da sottoporre gli anziani ospiti, persone in condizioni di particolare vulnerabilità per età, patologie e minorata capacità di autodeterminazione, ad un regime abituale di sopraffazione, umiliazione, incuria e vessazione, rendendo il contesto assistenziale stabilmente degradante e incompatibile con le esigenze minime di tutela della dignità, della salute e dell’integrità psico-fisica degli assistiti.

Le predette condotte hanno interessato, abitualmente, molteplici aspetti della quotidianità degli anziani ospiti ed hanno riguardato oltre atti di autentica violenza fisica, anche aspetti legati all’alimentazione, al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, alla gestione del riposo, alla libertà di movimento e comunicazione ed alla somministrazione dei farmaci.

È emersa, dunque, una modalità gestione degli anziani orientata verso una dimensione punitiva e sanzionatoria rispetto ai comportamenti, ritenuti fastidiosi, tenuti dagli ospiti della struttura. Per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.