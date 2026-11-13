Vallelunga. Entro il 30 novembre è possibile presentare istanza per il servizio di Assistenza domiciliare agli anziani

VALLELUNGA. Entro il 30 novembre 2026 è possibile presentare domanda per accedere al servizio di Assistenza Domiciliare rivolto agli anziani residenti nel Comune di Vallelunga. Lo ha reso noto la sindaca Rosa Izzo.

In particolare, possono presentare richiesta i ​Cittadini residenti a Vallelunga con più di 65 anni, ma anche persone che vivono sole o in un contesto familiare che non è in grado di garantire l’assistenza necessaria. ​Per informazioni e modulistica è possibile rivolgersi agli uffici comunali.