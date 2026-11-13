Sicilia. Formazione, Turano: «Entro dicembre liquidati primo e secondo anno dei corsi Iefp. Uffici al lavoro per pagare arretrati per oltre 60 milioni di euro»

Saranno effettuati entro dicembre dalla Regione Siciliana i pagamenti relativi al primo e al secondo anno dei corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFp) per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. «Voglio rassicurare gli enti – afferma l’assessore Mimmo Turano – dopo aver letto di alcune preoccupazioni su questo tema. Le liquidazioni relative alle prime annualità sono in corso, mentre l’attività istruttoria per il pagamento dei terzi e quarti anni è già stata avviata».

«Inoltre, da maggio – aggiunge – il dipartimento sta lavorando anche alla liquidazione di arretrati per oltre 60 milioni di euro: si tratta dei saldi degli anni scolastici precedenti che immetteranno, entro febbraio 2027, una cospicua liquidità nel sistema della formazione professionale».