Sicilia. Turismo, bando da 4 milioni per i “Borghi di Natale”. Amata: «Luci, scenografie e tradizioni per rilanciare gli arrivi nel periodo invernale»

Contributi a fondo perduto fino a 50 mila euro per valorizzare le eccellenze artigianali ed enogastronomiche, le tradizioni identitarie della Sicilia e i presepi dei territori, per destagionalizzare i flussi turistici e trasformare i borghi e le città dell’Isola in mete per il turismo di prossimità e invernale durante le festività natalizie. Con questi obiettivi l’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato l’avviso “Borghi di Natale: La Magia del Natale siciliano come attrattore turistico”, finanziato con una dotazione complessiva di 4 milioni di euro a valere sul bilancio regionale.

Il bando è rivolto a tutti i Comuni dell’Isola che potranno presentare proposte progettuali finalizzate all’acquisizione o al noleggio di beni mobili, installazioni scenografiche modulari, luminarie artistiche d’autore e strutture temporanee per i tradizionali mercatini di Natale.

«Con questa misura strategica – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata – vogliamo accendere con maggiore forza i riflettori sulla straordinaria bellezza dei nostri borghi e delle nostre città durante il periodo natalizio. “Borghi di Natale” non è soltanto un intervento di arredo urbano luminoso, ma un volano di sviluppo economico e turistico che mette in rete le nostre eccellenze artigianali, come la ceramica d’arte e la tradizione presepiale, con l’offerta culturale ed enogastronomica del territorio. Crediamo fermamente che investire nelle atmosfere delle festività significhi sostenere le imprese creative locali, valorizzare l’identità siciliana e offrire ai visitatori un’esperienza turistica unica e fortemente attrattiva».

I progetti dei Comuni dovranno concentrarsi su uno o più ambiti tematici previsti dal bando.

Ambito A (Luminarie artistiche e architetture di luce): sculture tridimensionali mobili (come renne, pacchi regalo giganti e stelle comete), cieli stellati, tende a led a basso consumo e portali d’ingresso luminosi;

Ambito B (Scenografie presepiali e installazioni identitarie): grandi sculture della Natività e rappresentazioni iconiche della tradizione siciliana (teste di moro, pigne augurali, giare e albarelli) realizzate da maestri artigiani della ceramica locale (Caltagirone, Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Burgio, ecc.), oltre a photo-spot interattivi;

Ambito C (Arredi urbani festivi e botteghe del Natale): alberi di Natale monumentali, casette in legno amovibili per mercatini tradizionali e giochi d’acqua illuminati.

I contributi regionali copriranno fino al 100% della spesa ammissibile, con importi massimi modulati in base alla popolazione residente: 15 mila euro per Comuni fino a 5 mila abitanti; 25 mila euro per Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti; 35 mila euro da 15.001 a 30.000 abitanti; 50 mila euro dove sono presenti oltre 30 mila abitanti.

Le installazioni dovranno garantire una fruizione pubblica per una durata minima di 15 giorni nel periodo natalizio. I progetti dovranno inoltre includere elementi di digitalizzazione e fruibilità turistica multilingua tramite totem o targhe con Qr Code dedicati alla mappa dei punti luce e alla storia delle tradizioni locali.

L’accesso alle risorse avverrà tramite una procedura a sportello basata sull’ordine cronologico di arrivo delle istanze ammissibili. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente via pec all’indirizzo dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it, entro le ore 12 del prossimo 25 novembre.

Il bando integrale e gli allegati necessari per la compilazione della domanda sono disponibili sul sito istituzionale del dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo a questo link.