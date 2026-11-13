Pronto soccorso di Gela, la Direzione aziendale fa chiarezza: “L’organizzazione dei reparti spetta al Direttore dell’Unità Operativa. La direzione ha attivato tutti gli strumenti possibili per superare la carenza dei medici”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo replica della direzione aziendale dell’Asp di Caltanissetta in merito alle criticità rilevate presso il Pronto soccorso di Gela.

“In merito alle notizie apparse sugli organi di stampa e alle recenti dichiarazioni istituzionali relative alle criticità registrate presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Gela, la Direzione Aziendale sente il dovere di replicare con senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza, respingendo ogni strumentale tentativo di addebitare alla Direzione Generale disservizi che traggono origine da dinamiche organizzative interne e da oggettive carenze di personale medico a livello nazionale.

Si ribadisce con fermezza che l’organizzazione dei reparti e la gestione dei turni spettano esclusivamente al Direttore dell’Unità Operativa, il quale ha il compito di sovrintendere e far funzionare la propria unità, un ruolo che purtroppo, in questo frangente, è sembrato caratterizzato da una scarsa attenzione ai problemi operativi del reparto. Il recente disguido verificatosi è stato causato unicamente dalla mancata presentazione in servizio di chi avrebbe dovuto coprire il turno. Di fronte a tale situazione, ci chiediamo cosa abbia concretamente fatto il dottor Orlando, direttore della UOC MCAU di Gela, per sopperire a quanto accaduto, stante che la gestione e l’organizzazione del personale dipendono esclusivamente dalle sue prerogative.

L’Azienda, dal canto suo, ha messo in campo ogni azione amministrativa possibile per fronteggiare la cronica carenza di specialisti: ha indetto una procedura per l’esternalizzazione del servizio, che è andata deserta; ha aperto bandi dedicati per il conferimento di incarichi a tempo determinato; ha bandito concorsi pubblici specifici, che verranno tempestivamente ribanditi nella speranza di raccogliere candidature finora non pervenute; e ha ottenuto, grazie all’interessamento dell’Assessore regionale alla Salute, l’inserimento dell’ospedale di Gela nella rete formativa, pur non avendo ancora ricevuto istanze in tal senso.

Nelle more che i concorsi diano i risultati sperati e che i professionisti presentino le relative istanze, la Direzione Generale ha già chiesto al Direttore Sanitario, dottor Fiorella, di disporre la rotazione temporanea dei medici provenienti dai Pronto Soccorso di altri presidi ospedalieri, così da prestare supporto e dare un aiuto concreto ai colleghi in servizio a Gela. Desideriamo inoltre rivolgere un sentito ringraziamento ai medici dell’ospedale di Gela che, con grande spirito di abnegazione, stanno garantendo i turni di copertura al Pronto Soccorso, facendosi carico di turni gravosi”.